Borac povsem prevladal v drugem polčasu

16.3.2021 | 08:00

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so na tekmi 21. kroga lige Aba doma izgubili proti Borcu iz Čačka s 74:94 (24:18, 42:44, 64:71).

Krkaši so klonili nekoliko nepričakovano, tekma pa je bila pomembno, a ne odločilna v boju za obstanek. Dolenjci so se pritoževali nad utrujenostjo, ta je najbrž tudi bila razlog, da so proti koncu tekme vse bolj popuščali.

Večji del prvega polčasa so vodili, največ po enem izmed šestih zadetih metov za tri točke Rodericka Camphorja, ko je bilo na semaforju 33:24. Kazalo je, da bodo na odmor odšli s prednostjo, toda gosti so pet sekund pred koncem druge četrtine s trojko postavili izid 42:44.

Toda v tretji četrtini so domači začeli popuščati, Camphor se je še poskušal boriti s tekmeci, a je bil premalo, Srbi so imeli več razpoloženih igralcev. Eden od njih je bil Duda Sanadze, gruzijski reprezentant, ki je Borac, predzadnjo ekipo na lestvici, okrepil v boju za obstanek. Gruzijec je bil ob Brycu Jonesu najzaslužnejši za zmago, visoko so si zagotovili v zadnjem delu.

* Dvorana Leona Štuklja, sodniki: Hordov (Hrvaška), Javor (Slovenija), Nikolić (Srbija).

* Krka: Camphor 26 (4:4), Stipčević 13, Vrabac 2, Barič 2, Kosi, Škifić 7, Škedelj 8, Lapornik 2, Vučetić 8 (1:1), Milovanović 6 (0:1).

* Borac: Smith 13 (4:5), Sanadze 16 (3:4), Miletić 6, Kočović 5, Nerandžić 8 (2:2), Novaković 9 (1:2), Jones 20 (8:8), Todorović 11, Ćarapić 6 (4:4).

* Prosti meti: Krka 5:6, Borac 24:27.

* Met za tri točke: Krka 13:28 (Camphor 6, Stipčevič 3, Škedelj 2, Škifić, Vučetić), Borac 14:29 (Jones 4, Sanadze in Todorović 3, Novaković 2, Smith, Kočović).

* Osebne napake: Krka 24, Borac 18.

* Pet osebnih: /

Izjavi po tekmi:



Vladimir Anzulović, trener Krke: ''Čestitke Borcu za zasluženo zmago. Res smo slabo odigrali v drugem polčasu in to je zame vprašanje ponosa, da igraš za Krko in se zanjo boriš. To je verjetno naša najslabša tekma, zgledali smo povsem drugače, kot na tekmi proti Megi. V klubu moramo narediti dobro analizo, zakaj se nam to dogaja.''

Marko Marinović, trener Borca: ''Imeli smo veliko več časa za pripravo na tekmo. Zavedali smo se, da je Krka v neverjetnem ritmu tekem, saj so jih imeli veliko v kratkem obdobju. Zanašali smo se na to, da ne bodo imeli dovolj moči za to tekmo. Moji fantje so mi pripravili najlepše možno darilo za moj današnji rojstni dan in zelo sem srečen. Krki želim veliko sreče v nadaljevanju sezone. Oboji se borimo, da bi se izognili 13. mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije. Čestitam jim za športno in korektno borbo, čestitam pa tudi mojim fantom, ki so potrpežljivo odigrali in na koncu zasluženo zmagali.''

Krkaši imajo v Ligi ABA šest zmag in 14 porazov, v naslednji tekmi pa bodo v petek, 26. 3., gostili moštvo Splita. Še prej jih v tednu dni čakajo tri tekme v Ligi NKBM za prvaka, in sicer s Heliosom, Šenčurjem in Cedevito Olimpijo.

V naslednjem krogu bo sicer Krka prosta, saj bi morala gostovati v Kopru, ki že nekaj časa v ligi ne nastopa več.

