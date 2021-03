Evropska sredstva za nov razpis za gradnjo širokopasovnih omrežij na belih lisah

16.3.2021 | 08:00

Foto: arhiv

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila finančno podporo za javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 5. Na voljo bo 21 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 17,3 milijona evrov. Razpis bo predvidoma objavljen v petek.

Z javnim razpisom želijo omogočiti sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v gorenjski, goriški, obalno-kraški, osrednjeslovenski, primorsko-notranjski, savinjski, zasavski in posavski statistični regiji ter v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, so sporočili iz službe vlade.

Tako naj bi z javnimi sredstvi v naslednjih treh letih omogočili izgradnjo infrastrukture na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in hkrati ni tržnega interesa za gradnjo teh omrežij. Gospodinjstvom bodo na voljo elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s.

"S to odločitvijo želimo prispevati k zmanjševanju razlik in izenačevanju izhodiščnih možnosti na vseh koncih države ter delamo nove korake v smeri cilja, da noben del Slovenije ne bo zapostavljen," so zapisali v službi vlade.

Ministrstvo za javno upravo bo javni razpis, na katerem bodo lahko kandidirali registrirani operaterji elektronskih komunikacij, objavilo predvidoma v petek, 19. marca.

To je peti javni razpis za gradnjo širokopasovnih omrežij na belih lisah. Nazadnje so na četrtem razpisu (GOŠO 4), na katerem je bilo na voljo do 29,5 milijona evrov, od tega 18,9 milijona evrov za vzhodno kohezijsko regijo in 10,6 milijona evrov za zahodno, izbrali podjetji GVO in Runetec, in sicer bo GVO širokopasovno omrežje vzpostavilo na območju Ajdovščine, Runetec pa na območju Jesenic, Celja, Šmarja pri Jelšah in Laškega. Do konca septembra 2023 naj bi bilo po načrtih širokopasovno omrežje na voljo še 6550 gospodinjstvom.

M. K.