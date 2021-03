Kako so jo v koronakrizi odnesli obrtniki? Razvijalci spletnih trgovin absolutni zmagovalci. Veliko dela tudi za gradbince

16.3.2021 | 09:30

Koronakriza je v prvem valu prinesla veliko dela podjetjem za izkope in zemeljska dela (+70 odstotkov). (simbolna slika; arhiv)

Pospešitev digitalizacije in selitev poslovanja na splet sta za zmagovalce koronske krize določila podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo spletnih strani. Natančneje - razvijalce spletnih trgovin. Zaprtje fizičnih prodajaln je namreč trgovce, ki tega še niso storili, prisililo k odprtju spletnih trgovin. Veliko dela je virus prinesel tudi gradbincem.

Povpraševanje po izdelavi spletnih trgovin se je v času epidemije covida-19 povečalo kar za 170 odstotkov, opažajo pri portalu Primerjam.si, prek katerega več kot 60.000 Slovencev letno odda povpraševanje po različnih storitvah. Medtem se je povpraševanje po izdelavi spletnih strani v primerjavi s povpraševanjem pred epidemijo povečalo zgolj za tri odstotke.

Gradbinci na drugem mestu

Na drugo mesto so uvrstili gradbince. "Med zmagovalce prvega kroga krize lahko nedvomno prištejemo podjetja za izkope in zemeljska dela (+70 odstotkov). Sem sodijo tudi gradnja hiš, skupaj z gradnjo po fazah in adaptacijami objektov (+34 odstotkov), ter urejanje okolice in dvorišč (+31 odstotkov)," so zapisali. Gradbena dela beležijo rast povpraševanja tudi v drugem valu.

Vendar jo je le malo obrtnikov odneslo brez prask, najprej pa so se ljudje odpovedali obnovi kopalnice (-56 odstotkov). Prav tako je lani spomladi močno upadlo povpraševanje po sanaciji parketa (-42 odstotkov), keramičarskih opravilih (-34 odstotkov) in barvanju notranjih površin (-30 odstotkov). Velik upad povpraševanja so utrpele storitve varstva pri delu, razumljivo se je ustavilo povpraševanje po storitvah, vezanih na dogodke.

Poraženci - čistilni servisi

Med ene največjih poražencev ustavitve javnega življenja pri Primerjam.si uvrščajo tudi čistilne servise z več kot polovičnim padcem povpraševanja v prvem valu. Čiščenje stanovanj je bilo v tem obdobju skupaj z večino nenujnih storitev prepovedano, vendar se je prepolovilo tudi povpraševanje po čiščenju poslovnih prostorov. Vzrok je verjetno v selitvi dela iz pisarn v domove.

Sta pa obe ustavitvi javnega življenja - spomladanska in jesenska - precej različno vplivali na iskanje storitev. Začetek prvega vala je povpraševanje prepolovil, mojstrov zaradi strahu pred virusom nismo več naročali v stanovanja, podjetja so začela mrzlično vzpostavljati spletne trgovine. Drugače je bilo v jesenskem drugem valu, ko se povpraševanje praktično ni zmanjšalo, opažajo pri Primerjam.si.

Med obema krogoma epidemije covida-19 so ljudje vsekakor imeli več časa za obnove na domu. A so se zaradi strahu pred virusom in obstoječih prepovedi odločali za tiste, ki so se lahko izvajale na prostem, na svežem zraku ter na varni socialni distanci. Nelagodje zaradi izolacije v stanovanjih pa je vzpodbudilo željo po selitvah v hiše. Ta trend pri Primerjam.si pričakujejo tudi po koncu epidemije. Pričakovati je torej živahno povpraševanje po storitvah gradnje in prenove starejših hiš ter s tem povezanih izkopov, zemeljskih del ter urejanja dvorišč in okolice.

M. K.