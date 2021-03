FOTO&AVDIO: Ob občinskem prazniku župan podelil priznanja

16.3.2021 | 11:10

Anton Maver (foto: Alenka Stražišar Lamovšek)

Mokronog - Ob letošnjem prazniku Občine Mokronog-Trebelno je župan Anton Maver po enem letu izročil priznanja prejemnikom občinskih priznanj za leto 2020.

Leto dni po razglasitvi epidemije, ki je preprečila lansko svečano akademijo ob občinskem prazniku, je prejemnikom včeraj ob letošnjem občinskem prazniku predal priznanja občine za leto 2020. »Epidemija je vsaj oplazila večino med nami, a za našo občino je izjemno uspešno, investicijsko naravnano leto, v katerem smo samo za vzdrževanje in obnovo cest namenili 600 tisoč evrov, kar je največ do sedaj. Priznanja občine so priložnost za preprost, a iskren HVALA za prispevek posameznikov k razvoju naše občine, za njihov doprinos k društvenemu utripu in poudarjanju pomena prostovoljstva,« ob tej priložnosti, kot sporočajo z občine, poudarja župan Anton Maver.

Polonca Bartolj je prejela priznanje Občine Mokronog-Trebelno za leto 2020 kot predana vzgojiteljica predšolskih otrok, ki svojo ljubezen do kulture, lutk in gledališča uspešno prenaša na različne generacije ustvarjalcev. »Predvsem čutim ob tem eno iskreno hvaležnost. Všeč mi je, da je to nagrada kulturi in da je to poklon moji izvirnosti, za katero se ves čas trudim, in poklon mojemu delu z otroki. Trudim se, da nisem učiteljica, ampak da smo vsi ustvarjalci predstav.«

Janez Bregant pa je prejel priznanje Občine za več kot 45-letno predanost poslanstvu gasilstva, posebej za aktivno spodbujanje razvoja in napredka gasilstva v Mokronogu in širše: »Seveda mi to priznanje pomeni veliko. Je prvo priznanje, ki sem ga dejansko dobil v občini Mokronog-Trebelno. To priznanje mi je tudi ena spodbuda še za delo v prihodnje.«

Listino Občine Mokronog-Trebelno je za spodbujanje aktivnosti na športnem, turističnem in humanitarnem področju ter za povečanje prepoznavnosti občine Mokronog-Trebelno v Sloveniji in tujini prejel Kolesarski klub Dolenjska balanca. Priznanje je prevzel predsednik Mitja Sluga: »Našemu klubu pomeni priznanje predvsem to, da je občina prepoznala, da delamo v pravo smer oziroma da jo tudi promoviramo na nek način in pa nam daje za vnaprej veliko motivacije in spodbudo, da bomo še boljši.«

Na simbolni prireditvi ob občinskem prazniku je poveljnik Civilne zaščite za Dolenjsko Marjan Šmalc izročil tudi priznanji Uprave RS za zaščito in reševanje, in sicer sta bronasti znak civilne zaščite prejela Snežka Bizjak in Roman Grebenc.

V dvorani Upravno-kulturnega središča Mokronog pa je od včeraj, kot sporočajo iz občine, po predhodnem dogovoru v času uradnih ur občinske uprave na ogled tudi razstava Gasilci so bili, so in bodo, ki skozi 48 izbranih razstavljenih predmetov predstavlja bogato dediščino in tradicijo gasilstva v občini. Avtorica razstave, ki je bila pripravljena že za lanski občinski praznik, je Alenka Stražišar Lamovšek.

Podelitev priznanj v Mokronogu, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, so posneli. Video ob letošnjem prazniku bo, kot sporočajo iz Mokronoga, prav kmalu objavljen na spletni strani občine.

M. K.

Galerija