Na Šegovi pijan trčil na parkirišču; zaradi psa zapeljal v jarek

16.3.2021 | 10:30

Pred voznika štirikolesnika je skočil pes ... (simbolna slika; arhiv DL)

Sinoči okoli 19.30 so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o prometni nesreči na parkirnem prostoru na Šegovi ulici, kjer naj bi voznik trčil v parkiran avtomobil in zapustil kraj nesreče. 58-letnega pozvzročitelja so izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, v litru izdihanega zraka je imel 0,44 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v višini 1520 evrov.

Zaradi psa v jarek

Nekaj pred 19. uro se je na cesti od Srednje vasi proti Lazcu na območju Ribnice zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen voznik štirikolesnika. Po do sedaj zbranih obvestilih je pred njega na cesto skočil večji pes, zaradi česar je zapeljal v jarek in padel. Pri tem se je voznik lažje telesno poškodoval. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila.

Vlomili v hišo

V noči na ponedeljek je v Brestanici nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel mobilni telefon in suhomesnate izdelke. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 200 evrov.

Nezakonito prestopili mejo

Brežiški policisti so v Brezju pri Veliki Dolini prijeli osem državljanov Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

M. K.