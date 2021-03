Znak začetka tretjega vala? V MO NM včeraj 24 okužb. Naj se z AstraZeneco cepijo politiki?

16.3.2021 | 12:00

Ponedeljkove številke pozitivnih primerov na testiranjih za koronavirus so najslabše v zadnjem mesecu in pol.

Vsi kazalci so poskočili. Opravljenih je bilo 4800 PCR testov in 47.000 hitrih testov. S PCR metodo so potrdili 918 pozitivnih primerov, kar predstavlja 19-odstotni delež (6,4 odstotne točke več kot v nedeljo). Nazadnje smo imeli višji delež 2. marca. 918 pozitivnih primerov predstavlja tudi poskok za 24 odstotkov v primerjavi s ponedeljkom pred sedmimi dnevi, ki zdaj izpade iz računice o sedemdnevnem povprečju. Ta se zato poslabša za 3,6 odstotka in se dvigne na 725.

V bolnišnicah se zdravi 451 covinih bolnikov, od tega jih 83 potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrli so trije covidni bolniki.

Včeraj je bilo hospitaliziranih 12 covidnih bolnikov manj kot dan prej, na intenzivni terapiji pa so bili štirje manj kot v nedeljo. Včeraj je umrl en bolnik manj kot dan prej.

V SB Novo mesto je število covidnih bolnikov naraslo na 21 - včeraj jih je bilo 17, štiri nove so sprejeli na zdravljenje.

Največ novih okužb v regiji jugovzhodna Slovenija so včeraj zabeležili v občini Novo mesto - 24. Ostale si sledijo takole: Črnomelj 9, Kočevje 7, Metlika in Žužemberk 5, Škocjan 4, Trebnje in Dolenjske Toplice 3, Ribnica, Mirna Peč in Straža 2 ter Šmarješke Toplice, Mokronog-Trebelno in Sodražica po ena nova okužba.

Posavska regija na včerajšnji dan: občina Krško 7 novih okužb, Brežice 6, Kostanjevica na Krki 3, Sevnica in Radeče 1.

Slabe razmere v soseski

V sosednjih državah so se v zadnjem tednu ali dveh razmere poslabšale. V Italiji, Avstriji in na Madžarskem so je povečalo število okužb, ostrejše ukrep pa so zaradi tega sprejeli v Italiji. Za kar tri četrtine države po novem veljajo najostrejši ukrepi, skladni z rdečo obarvanostjo območja. Glede na novo ureditev bodo vse dežele ob incidenci 250 primerov okužbe na 100.000 prebivalcev v tednu dni samodejno označene kot rdeča območja. Takih je trenutno 11 od 20 dežel. Vse ostale z izjemno Sardinije, ki je bela z blagimi ukrepi, so oranžne. Na rdečih območjih so zaprti vsi lokali in restavracije, mogoč je le prevzem hrane in pijače za s sabo, zaprte so vse nenujne trgovine, pouk pa poteka na daljavo. Ljudje se lahko gibljejo le znotraj svojih dežel. Na oranžnih območjih so trgovine odprte, lokali in restavracije pa ostajajo zaprte.

Naj se z AstraZeneco cepijo politiki? Beović: "To bi bilo imenitno"

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 je sodelovala tudi vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović in spregovorila o cepljenju s cepivom AstraZenece in nezaželenih učinkih.

Spomnimo: Minister za zdravje Janez Poklukar je včeraj dejal, da so zaradi številnih dvomov v omenjeno cepivo prosili strokovno skupino, da znova predela dostopne informacije in zaključili, da zadržkov za nadaljevanje cepljenja ni, a so iz previdnosti predlagali, da cepljenje začasno zaustavimo.

Cepiva preizkušena v kliničnih raziskavah

Beovićevo so novinarji vprašali, ali bi bilo dobro, da se po ponovni zeleni luči za cepljenje z AstraZeneco cepijo politiki, kot se je na primer tajski premier? »To bi bilo imenitno,« je odgovorila Beovićeva, »Če izda Ema dovoljenje, bi bilo dobro, da se cepi politični vrh«.

Beovićeva je danes pojasnila, da so bila cepiva proti covidu-19 pred širšo uporabo preizkušena v obsežnih kliničnih raziskavah, v katere je bilo vključenih več deset tisoč ljudi. Zagotovila je, da neželene dogodke skrbno spremljajo in izpostavila, da so nekateri bolj redki, zato jih opazijo šele, ko cepivo dobi na primer milijon ljudi. Podatki se zbirajo po celem svetu, saj so nekatere države, kot je Slovenija premajhne, da bi lahko s številom cepljenih prebivalcev zaznali nezaželen učinek. Pri številnih prijavljenih neželenih dogodkih vzroka oziroma vzročne povezanosti s cepljenjem ni mogoče neposredno določiti, je pojasnila.

Prvo poročilo o krvnih strdkih iz Avstrije, v Evropi doslej 37

Prvo poročilo o krvnih strdkih po cepljenju s cepivom AstraZenece je prišlo iz Avstrije (ena od dveh bolnic je umrla). Obe bolnici sta prejeli cepivo iste serije, šlo je za milijon odmerkov, ki so bili razdeljeni v 17 držav. Nekatere države so zato začasno zaustavile cepljenje.

Po do sedaj znanih podatkih je bilo v Evropi skupaj zabeleženih 37 dogodkov z nevarnimi krvnimi strdki pri 17 milijonih cepljenj: gre torej za dva primera krvnih strdkov na milijon cepljenj. Sicer pa je pogostnost hudih strdkov 3 na 1000 ljudi na leto po nedavni ameriški raziskavi, je navedla Beovićeva.

Dejala je, da so so strdki pogostejši pri starejših ljudeh, ter izpostavila, da število tovrstnih zapletov ne presega pogostost nevarnih strdkov sicer v populaciji.

Korist cepljenja presega nevarnost cepljenja

Stališče Evropske agencije še vedno ostaja nespremenjeno, ocenjujejo namreč, da korist cepljenja presega nevarnost cepljenja, zato naj se cepljenje nadaljuje, medtem pa se bo nadaljevala tudi analiza zapletov. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je mnenja, da cepljenj ni treba ustaviti, a da so potrebne analize opozorilnih primerov, je navedla Beovićeva.

"Pri cepljenjih tehtamo med koristjo in tveganjem, situacija je s temi maloštevilnimi nezaželenimi dogodki sredi hude epidemije drugačna, kot če bi šlo za cepivo proti bolezni, pri kateri je majhno tveganje za širjenje. Še bolj pomembno je že omenjeno dejstvo: Pogostost zapletov je res majhna, zaenkrat ni nobenih dokazov o povezanosti pojava strdkov s cepljenjem. To samo po sebi govori proti temu, da bi bilo treba cepljenje ustaviti," je dejala in dodala, da tudi stališče slovenske posvetovalne skupine za cepljenje glede cepljenja s AstraZeneca ostaja nespremenjeno.

V Sloveniji nismo zaznali pojava strdka, ki bi časovno sovpadal s cepljenjem s cepivom AstraZenece

V Sloveniji za zdaj nismo zaznali pojava strdka, ki bi časovno sovpadal s cepljenjem s cepivom AstraZenece, po besedah Beovićeve pa skrbno spremljajo neželene učinke po cepljenju pri nas in poročila Evropske agencije za zdravila, ki analizira takšne dogodke iz drugih držav.

Izrazila pa je razumevanje, da se je ministrstvo za zdravje pridružilo previdnostnemu ukrepu številnih evropskih držav - držav s skoraj 80% vsega prebivalstva EU- in do rezultata analize, ki jo opravlja Evropska agencija, uporabo cepiva zadržalo.

M. K.; STA