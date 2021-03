Sodelovanje treh občin pri obnovi ozke lokalne ceste

16.3.2021 | 16:45

Župani treh dolenjskih občin so danes z izbranim izvajalcem podpisali pogodbo za obnovo 400 m dolgega odseka lokalne ceste Knežija - Brezje.

Mokronog - Župani občin Novo mesto, Mirna Peč in Mokronog – Trebelno so danes v Mokronogu z izbranim izvajalcem, to je podjetjem CGP Novo mesto, podpisali pogodbo za obnovo 400 m dolgega odseka lokalne ceste Knežija – Brezje.

Kot je povedal župan občine Mokronog – Trebelno Anton Maver, že vse od ustanovitve želijo obnoviti nevarno in ozko cesto. Pred dobrim desetletjem so v sodelovanju z novomeško in mirnopeško občino razširili nekaj manj kot 100 metrov dolg najožji del ceste na Knežiji, zadnji dve leti pa so si prizadevali urediti še daljši odsek. »Prometa je vse več. Potrebno je bilo pristopiti k rešitvi še tega spodnjega dela v dolžini 400 m. Zadovoljen sem, da bomo to ozko grlo v tem strmem klancu skupaj rešili,« je povedal Maver.

Cesta večinoma leži na območju Mestne občine Novo mesto, nekaj v občini Mirna Peč, najpogosteje pa jo uporabljajo prebivalci Trebelnega, zato so se župani dogovorili, da jo bodo obnovili skupaj. Mirnopeški župan Andrej Kastelic je poudaril, da je ta projekt primer dobrega sodelovanja in povezovanja med občinami. »S tem sodelovanjem smo pokazali, da smo zreli oz. sposobni sodelovati in na ta način delovati za dobrobit vseh ljudi, kajti ljudje se vozijo iz enega v drug kraj, meje pa jih pri tem ne zanimajo preveč,« je povedal.

»Nadaljujemo sodelovanje na tem odseku. Tokrat gre za bolj celovito rešitev, ki bo omogočala tudi varno srečevanje uporabnikov ceste. Vemo, da je zaradi obiskovanja služb v Novem mestu prometa po tej cesti vse več,« je povedal novomeški župan Gregor Macedoni.

Naročnik obnove odseka je občina Mokronog – Trebelno. Na javnem razpisu so prejeli sedem ponudb, najugodnejša je bila ponudba novomeškega CGP. Vrednost del znaša okoli 130.000 evrov z DDV. Župani so se dogovorili, da bo sofinancerski delež MO Novo mesto 40 odst., občina Mirna Peč bo prispevala 25 odst. denarja za investicijo, občina Mokronog - Trebelno pa 35 odst.

»Cesta je stara in ozka, potrebno jo bo razširiti, da bo bolj pretočna, uredili bomo tudi odvodnjavanje in ponekod zgradili kamnite zložbe. Rok za dokončanje je dva meseca,« je dejal Martin Gosenca, predsednik uprave CGP Novo mesto.

Z deli bodo začeli v kratkem, v času obnove pa bo cesta popolnoma zaprta, obvoz bo urejen.

Besedilo in fotografije: R. N.

