AVDIO: Pahor v Brežicah: Precepljenost rešuje celotno vprašanje tega nehvaležnega obdobja epidemije

16.3.2021 | 16:30

STA

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca (ostale fotografije: Vlada RS)

Splošna bolnišnica Brežice

Sestanek CZ Posavje

Obisk vrtca

Brežice - Predsednik republike Borut Pahor se je na povabilo regijskega štaba Civilne zaščite za Posavje danes mudil v Brežicah. Ob robu obiska je opozoril na nujnost cepljenja proti covidu-19, konec tedna pa naj bi se s cepivom AstraZenece cepil tudi sam. Sicer pa precepljenost rešuje celotno vprašanje tega nehvaležnega obdobja epidemije, je dodal.

Pahor je tudi opozoril, da je treba javnost glede cepljenja proti novem koronavirusu naslavljati z verodostojno in prijazno besedo ter z željo, da bi se cepilo čim več ljudi. Ta beseda naj ima tudi avtoriteto, saj največji učinek dosežejo ljudje, ki jim javnost zaupa, zdravniki in znanstveniki, je poudaril.

Ob cepljenju je sicer treba upoštevati vse pomisleke. Nobenega mnenja pa se ne sme podcenjevati in na vsa je treba ljubeznivo in strokovno podkovano odgovoriti.

Pristavil je, da je prepričan, da je "vlada ravnala prav in previdnostno", ko se je "na osnovi zelo jasno izražene zaskrbljenosti ljudi in spričo informacij o morebitnih stranskih učinkih pri cepljenju s cepivom AstraZenece" odločila za začasno zaustavitev cepljenja ter počakala na odločitev Evropske agencije za zdravila.

Pahor tudi meni, da to pripomore k zaupanju javnosti v ravnanje pristojnih oblasti. Glede cepiva AstraZenece je ocenil, da pri cepljenju s tem nima nobenih težav in da zaupa ljudem, ki skrbijo za cepljenje, in da je to cepivo varno.

Predsednik se je dotaknil še jutrišnjega srečanja voditeljev državnozborskih strank in poslanskih skupin na Brdu pri Kranju z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem in člani njegove strokovne delovne skupine.

Pogovarjali se bodo o izhodni strategiji iz epidemije covida-19. Poskušali bodo tudi ugotoviti, kakšne smeri strateškega ukrepanja so v tem času najbolj primerne za to, da bi še naprej zavarovali zdravje in življenja ljudi in "hkrati v nekem pametnem, modrem sorazmerju odpirali javno življenje".

Poklukar naj bi sicer jutri predstavil tudi nekaj dilem in predlogov ter posvet izkoristil za predloge, ki presegajo kratkoročno ukrepanje ob epidemiji in se dotikajo strukturnih sprememb v javnem zdravstvenem sistemu. Te so po ministrovem mnenju sicer potrebne za to, da bo ta sistem po epidemiji še naprej kakovosten in odprt za vse, je še napovedal Pahor.

Lokalne teme

Pahor je sicer obisk začel v brežiškem Mladinskem centru, kjer se je sešel s člani štaba Civilne zaščite za Posavje, s poveljnikom Civilne zaščite RS Srečkom Šestanom, poveljnico Civilne zaščite za Posavje Zdenko Močnik in z brežiškim županom Ivanom Molanom.

Po uvodni seznanitvi z ukrepanjem po razglasitvi epidemije nove koronavirusne bolezni je obiskal otroški vrtec Mavrica (otroci so pripravili kratek glasbeni program, predsednik Pahor pa jih je povabil v Predsedniško palačo, ko bodo epidemiološke razmere to omogočale) in obisk nadaljeval v Splošni bolnišnici Brežice ter v brežiški enoti Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec.

V sklepnem delu obiska je predsednik Pahor obiskal Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, enota Brežice, kjer so ga pozdravili s petjem. “V veliko čast in zadovoljstvo nam je, da ste z nami. Danes je za nas poseben dan,” je dejala Darja Cizelj, direktorica doma, in izrekla posebno zahvalo stanovalkam in stanovalcem za njihovo razumevanje, potrpežljivost in zaupanje v izjemno zahtevnem preteklem letu.



V izjavi za medije je predsednik Pahor izrazil hvaležnost vsem, ki v času epidemije skrbijo za ljudi in se odzivajo njihove probleme: “Slovenija se je izkazala s solidarnostjo, sočutjem in človečnostjo.”

Šlo je tudi za obisk v okviru povabila poveljnika republiške civilne zaščite Šestana, da predsednik obišče vse regijske štabe civilne zaščite v državi in se seznani s stanjem in posebnostmi naporov pripadnikov civilne zaščite v posameznih regijah. Obiskal je že notranjsko, zahodnoštajersko, pomursko, gorenjsko, severnoprimorsko, podravsko, obalno, dolenjsko in koroško regijo.

M. K.; STA

Zvočni zapisi Predsednik republike Borut Pahor o cepljenju proti novem koronavirusu in s cepivom AstraZenece Predsednik republike Borut Pahor o cepljenju proti novem koronavirusu in s cepivom AstraZenece