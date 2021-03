Staro župnišče Knobleharjev muzej

17.3.2021 | 09:30

Star župnijski dom v Škocjanu je bil zgrajen na prelomu iz 18. v 19. stoletje. Že deset let sameva, a občina želi v njem urediti Knobleharjev muzej.

Škocjan - Občina Škocjan skrbi za oživitev spomina na velikega misijonarja, raziskovalca Belega Nila, velikega borca proti suženjstvu, škocjanskega rojaka Ignacija Knobleharja (1819-1858).

Da bo veliki rojak v Sloveniji le dobil mesto, ki mu gre, bo gotovo prispevala tudi stalna muzejska zbirka dr. Ignacija Knobleharja, ki jo je občina Škocjan želela urediti že do leta 2019, ko je minilo dvesto let od njegove smrti in so razglasili Knobleharjevo leto ter spomin nanj obudili z mnogimi dogodki.

A ti načrti se niso izšli, saj leta 2017 niso bili uspešni na razpisu Interreg v okviru programa sodelovanja Slovenija - Hrvaška, na katerem so kandidirali v sodelovanju s Karlovcem.

Kulturni spomenik lokalnega pomena

Jože Kapler

Kot pove škocjanski župan Jože Kapler, v letu 2018 tega razpisa ni bilo, sedaj pa se predvideva konec letošnjega leta, »in upam, da bomo do takrat dovolj dobro pripravljeni, da bomo uspeli pridobiti nepovratna sredstva.«

Kot drugo možnost za ureditev Knobleharjevega muzeja v nekdanjem župnišču - je last RKC, a občina ga je vzela v 25-letni brezplačni najem - omeni razpis kulturnega ministrstva, na katerega so vlogo podali nedavno. Da so zadostili razpisnim pogojem, so občinski svetniki na zadnji seji v soglasju s škocjansko župnijo objekt razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena. Pobudo so podali lani februarja na novomeško enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

830 tisočakov občina sama ne bo zmogla

Kot pove župan, odgovor ministrstva pričakujejo do poletja, seveda upajo na pozitivnega, kar pomeni, da računajo pridobiti okrog sto tisoč evrov, ki bi jih namenili za obnovo temeljev, sten in pohištva. Podoben znesek bi prispevali iz občinskega proračuna. Seveda še mnogo del ostaja.

Projekt preureditve objekta v muzej je v celoti ocenjen na okrog 830 tisoč evrov, kar sama lokalna skupnost ne bo zmogla. Vse popise gradbenih potrebnih gradbenih del in opreme v bodočem muzeju občina že ima, gradbenega dovoljenja pa ne potrebujejo.

Besedilo in foto: L. Markelj