Trčila avto in motoristka

17.3.2021 | 07:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 15.13 sta v Ulici 11. novembra v Leskovcu pri Krškem, občina Krško, trčila osebno vozilo in motoristka. Reševalci NMP Krško so lažje poškodovano na kraju oskrbeli in jo prepeljali v ZD Krško. Gasilci PGE Krško so opravili pregled kraja dogodka.

Gasili v Novem mestu in Kočevju



Ob 16.04 sta ob Mirnopeški cesti v Novem mestu v gozdu gorela grmičevje in podrast. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 16.43 sta v Šalki vasi v Kočevju v bližini separacije gorela trava in robidje. Gasilci PGD Šalka vas so pogasili štiri gorišča, na skupni površini okoli 1000 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 9:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI RIGELJ;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI PODTURNU;

- od 13:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANČEVJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUTRŠKO SELO;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKI OBRH;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKI OBRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:30 do 10:30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGORICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.