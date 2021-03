AZS podpisala pogodbe z atleti; v internacionalni selekciji Lukanova, Glojnaričeva in Špilerjeva

17.3.2021 | 08:40

Barbara Špiler

Klara Lukan

Nika Glojnarič (vse fotografije: arhiv DL)

Ljubljana - Atletska zveza Slovenije (AZS) je včeraj podpisala pogodbe z 41 atletinjami in atleti v skupni višini nekaj nad 300.000 evrov. Razdeljeni so v več skupin, v najvišji, vrhunski selekciji 1, je peterica, merilo za uvrstitev vanjo je norma za olimpijske igre. Vsak dobi po 11.000 evrov letno, njihovi trenerji pa dodatnih 39 odstotkov tega zneska.

Tina Šutej, ki je osvojila bron na evropskem dvoranskem prvenstvu prejšnji konec tedna v Torunu na Poljskem, je ob tej priložnosti dobila še dodatnih 4000 evrov za prvo slovensko odličje na teh tekmovanjih po 12 letih, prav tako bodo nagrajeni drugi dobitniki odličij na velikih tekmah v prihodnje.

"Spomini na EP so še zelo sveži, pozitivna energija mi bo zelo pomagala v pripravah na olimpijske igre v Tokiu, ki sem jih že začela s prvim treningom v ponedeljek. V mislih imam sedaj le še OI, ta dosežek na Poljskem mi vliva dodatno energijo in samozavest za naprej. Potrudila sem bom, da bom v Tokiu v najboljši formi, tudi trener Milan Kranjc je še bolj motiviran in verjamem, da bo to zgodba o uspehu," je napovedala Šutejeva.

"Zelo smo zadovoljni, da se je sezona začela tako odlično, celotna reprezentanca v Torunu se je izkazala, tudi na drugih tekmovanjih so bili doseženi vrhunski izidi generacije mladih, ki izjemno veliko obeta. Prav gotovo bo kdo še dosegel normo za OI v Tokiu. Ker je prehod v višjo kategorijo mogoč tudi med sezono, bo v primeru napredovanja posameznik dobil dodatna sredstva," je pojasnil predsednik strokovnega sveta zveze Albert Šoba.

Vrhunska selekcija 2 ima sedem članov, izpolniti so morali norme za evropsko prvenstvo in dobijo po 6000 evrov, v internacionalni selekciji petnajsterica dobi po 2000 evrov, štirinajstčlanska vrhunska mlada selekcija pa dobi po 1250 evrov.

Skupaj je AZS sicer sklenila dogovore s skupaj 98 športnicami in športniki, ostalih 57 je v nacionalni in reprezentančnih selekcijah, v teh zadnjih kategorijah pa imajo člani plačanih do 28 dni priprav. V vrhunski selekciji 1 je tudi najboljši slovenski atlet zadnjih let Luka Janežič, ki sicer še nima norme za OI in po sklepu upravnega odbora AZS dobi 8500 evrov.

"Za letos je predvidenih 47.930 evrov več kot lani. V primeru uvrstitve Slovenije v prvo ligo ekipnega evropskega prvenstva, druga liga bo v Stari Zagori v Bolgariji, je za reprezentanco razpisana nagrada v višini 15.000 evrov. Ta se bo razdelila po številu doseženih točk posameznih atletov za reprezentanco," je pred podpisom, ki je potekal v več sklopih na sedežu AZS, povedal njen predsednik Roman Dobnikar.

Dodal je, da bo tudi letos potekala slovenska atletska liga, saj so podpisali pogodbo z glavnim sponzorjem tekmovanja Telekomom.

* Člani posameznih skupin:

- vrhunska selekcija 1 (5):

Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass, 3000 m zapreke), Tina Šutej (Kladivar, skok a palic), Kristjan Čeh (Ptuj, disk), Maja Mihalinec Zidar (Mass, 200 m), Luka Janežič (Kladivar, 400 m);

- vrhunska selekcija 2 (7):

Maruša Černjul (Kladivar, višina), Agata Zupin (Velenje, 400 m ovire), Žan Rudolf (Mass, 800 m), Anita Horvat (Velenje, 400 m), Neja Filipič (Mass, troskok), Aneja Simončič (Mass, 400 m ovire), Lia Apostolovski (Mass, višina);

- internacionalna selekcija (15): Filip Jakob Demšar (Mass, 60 m ovire), Klara Lukan (Kladivar, 5000 m), Veronika Domjan (Ptuj, disk), Joni Tomičič Prezelj (Olimpija, 100 m ovire), Blaž Zupančič (Mass, krogla), Eva Pepelnak (Kladivar, troskok), Jure Grkman (Kamnik, 400 m), Lovro Mesec Košir (Mass, 400 m), Nika Glojnarič (Brežice, 100 m ovire), Barbara Špiler (Brežice, kladivo), Nejc Pleško (Olimpija, kladiv), Robert Renner (Mass, palica), Jerneja Smonkar (Velenje, 800 m). Gregor Grahovac (Mass, 400 m) in Sandro Jeršin Tomassini (Mass, višina).

