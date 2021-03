Na Javorovici še zadnja preživela borka Malči Jakša – Miša; letos le polaganje vencev

17.3.2021 | 10:15

Foto: Občina Šentjernej

Javorovica - V organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Šentjernej, Občine Šentjernej, Skupnosti borcev brigade Ivana Cankarja, Skupnosti borcev Gorjanskega bataljona in Gorjanske čete so včeraj na Javorovici položili vence v spomin na tragične dogodke 16. marca 1944.

Zaradi ukrepov zajezitve širitve virusa COVID-19 je komemoracija in spominska slovesnost potekala v drugačni obliki, sporočajo iz šentjernejske občine. Delegacije so se le poklonile v spomin IV. bataljonu Cankarjeve brigade.

Zbrani so se poklonili 113 padlim borcem IV. bataljona Cankarjeve brigade, ki so padli pred 77. leti. Dogodek je bil organiziran v skladu z določili NIJZ in ukrepi Vlade RS, dodajajo na občini.

Med prisotnimi sta bila tudi še zadnja preživela borka Cankarjevega bataljona 99-letna Malči Jakša – Miša (partizanka in bolničarka) in Šentjernejčan Stanko Kušljan (partizan), ki bo letos dopolnil 102 leti. Padlim borcem se je poklonilo devet delegacij, med drugim tudi župan Občine Šentjernej Jože Simončič.

