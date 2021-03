Trčila v mladoletno mopedistko; lovili voznika, ga vklenili, zasegli pa avto in drogo

17.3.2021 | 10:50

Včeraj nekaj po 15. uri so bili policisti PP Krško obveščeni o prometni nesreči z udeležbo voznice osebnega avtomobila in voznice mopeda v Krškem. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 41-letna voznica osebnega avtomobil, ki je zaradi nepravilnega vključevanja v promet trčila v mladoletno voznico mopeda. V nesreči sta se lažje poškodovali mopedistka in prav tako mladoletna potnica na mopedu. Povzročiteljici nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Bežal pred policisti

Policisti PP Brežice so okoli 10. ure na območju Dečnega sela ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault laguna, ki znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. V naselju Blatno so ga ustavili, zaradi aktivnega upiranja zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled. 20-letnemu kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so odvzeli prostost in ga pridržali ter mu zasegli avtomobil in manjšo količino prepovedanih drog. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom obvestili sodišče in zaradi posesti prepovedane droge uvedli prekrškovni postopek.

Vlomi

V Velikem Mraševem na območju PP Krško je v noči na torek nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Včeraj med 13. 30 in 21. 30 uro je v Mokronogu nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 400 evrov premoženjske škode.

Vodo prekuhajte

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi zaznane prisotnosti bacila Clostridium perfringensa potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.

M. K.