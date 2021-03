V splošni bolnišnici Brežice razpis za direktorja

17.3.2021 | 18:00

Anici Hribar prvi mandat poteče 30. junija. (foto: arhiv)

SB Brežice

Brežice - Splošna bolnišnica Brežice je danes objavila razpis za direktorja zavoda. Zdajšnji direktorici Anici Hribar namreč 30. junija poteče prvi mandat na čelu te posavske ustanove. Rok za prijavo poteče 1. aprila, je potrdil vodja splošno upravne in kadrovske službe brežiške bolnišnice Samo Zorko.

V skladu z razpisom, ki ga bolnišnica objavlja na spletni strani, morajo kandidati poleg z zakonom predpisanih pogojev izpolnjevati še pogoje, kot so univerzitetna izobrazba, najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji. Znati morajo slovenski in enega od svetovnih tujih jezikov.

Kandidat za direktorja zavoda mora v prijavi priložiti program dela zavoda in predstaviti način vodenja tamkajšnjega poslovnega in delovnega procesa. Delovno mesto pa je razpisano za štiriletno mandatno obdobje.

Prijava mora med drugim vsebovati še izjavo, da je kandidat slovenski državljan, izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno več kot šestmesečno zaporno kazen, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidati morajo pisne prijave z dokazili poslati v 15 dneh po objavi razpisa, razpisna komisija pa jih lahko pozove k dopolnitvam prijave.

Kandidate bodo o izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa, so še zapisali v brežiški bolnišnici.

Splošna bolnišnica Brežice sicer s svojimi storitvami oskrbuje približno 70.000 prebivalcev brežiške, krške in sevniške občine oz. Posavja, v njej zdravijo tudi del prebivalcev sosednjih območij. Zaposluje približno 370 ljudi.

Splošna bolnišnica Brežice, ki je bila od leta 2018 v sanaciji, je lani poravnala vse zapadle obveznosti, obveznosti do zaposlenih pa že nekaj časa poravnava tekoče. Lani je sicer poslovala z 1,32 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki. Skupaj je lani ustvarila nekaj več kot 22,64 milijona evrov prihodka.

M. K.; STA