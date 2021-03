Število dnevno okuženih drugi dan zapored raste

17.3.2021 | 12:45

Simbolna slika (foto: Bobo)

Včeraj so v Sloveniji po vladnih podatkih opravili 5989 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in ob tem potrdili 1112 okužb. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 737. V bolnišnicah se zdravi 444 covidnih bolnikov, od tega jih 83 potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrlo je sedem covidnih bolnikov.

Delež pozitivnih testov je znašal 18,6 odstotka. Opravljenih pa je bilo tudi 24.688 hitrih antigenskih testov.

Včeraj je bilo hospitaliziranih sedem covidnih bolnikov manj kot dan prej, število covidnih bolnikov na intenzivni terapiji pa je ostalo nespremenjeno. Se je pa v primerjavi s ponedeljkom za 21 povečalo sedemdnevno povprečje novopotrjenih okužb.

Narašča (spet) tudi število covidnih bolnikov v Splošni bolnišnici Novo mesto. Potem, ko so jih včeraj imeli 21, jih je danes 23 - tri nove so sprejeli in enega odpustili v domačo oskrbo.

Število novookuženih po naših občinah: Novo mesto 14, Črnomelj 10, Krško, Kočevje in Trebnje 9, Ribnica in Straža 4, Sevnica, Škocjan in Mokronog-Trebelno 2, Brežice, Kostanjevica na Krki, Metlika, Šentjernej, Mirna Peč, Šmarješke Toplice, Sodražica, Šentrupert in Semič 1.

Tudi na Hrvaškem številke rastejo; umrla 12-letna deklica

Tudi na Hrvaškem število novih okužb narašča, danes so jih potrdili največ od začetka januarja. V minulih 24 urah so ob 8676 testih potrdili 1445 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo je 12 bolnikov s covidom-19, med njimi tudi 12-letna deklica.

V Avstriji največje število novih okužb letos

V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 3239 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ letos. Samo na Dunaju so potrdili več kot 1000 novih okužb. V enakem časovnem obdobju je v povezavi s covidom-19 umrlo še 30 ljudi.

Na Madžarskem umrlo 195 covidnih bolnikov, največ doslej

Iz Madžarske danes poročajo o 195 umrlih covidnih bolnikih, kar je največ v enem dnevu doslej. Narašča tudi število novih okužb, ki so jih v zadnjem dnevu našteli 3456, in zdravstvene oblasti opozarjajo, da je država v najbolj kritičnem obdobju ukrepanja v pandemiji covida-19.

Rekord tudi na Poljskem

Na Poljskem so v zadnjem dnevu potrdili nekaj več kot 25.000 okužb z novim koronavirusom, kar je največ od vrhunca epidemije v državi lanskega novembra

M. K.