Kacin o vzrokih za različno precepljenost; pohvale za ZD Novo mesto

17.3.2021 | 14:25

Jelko Kacin pred ZD Novo mesto z direktorico zavoda Alenko Simonič (foto: J. K.)

Novo mesto - Razlogi za to, da med posameznimi cepilnimi centri po državi prihaja do razlik v precepljenosti prebivalstva, so v drugačni organizaciji in zato ''bi rad pohvalil Zdravstveni dom Novo mesto, ki je pri cepljenju operativen in uporablja vse kadre, ki so na voljo.'' Prav upravljanje s kadri je namreč ključno, je ob obisku v dolenjski prestolnici dejal Jelko Kacin.

Nacionalni koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 Kacin je ob današnjem obisku novomeškega zdravstvenega doma povedal, da je upravljanje s kadri ključna zadeva, ki omogoča, da so koncesionarji aktivno vključeni v izvajanje cepljenja.

Pomembno je tudi, da svoje sestre prispevajo referenčne ambulante in je zato na voljo več ljudi. Veliko pa je odvisno od tega, kje se množično cepljenje izvaja, je dodal.

"Mi moramo biti pripravljeni, da bi takrat, ko bomo imeli cepiv dovolj, v enem mesecu cepili s 500.000 do 600.000 odmerki. Takrat ne moremo hoditi drug po drugem, če želimo preprečiti dodatne okužbe," je opozoril.

Na vprašanje, ali bi moral NIJZ bolj načrtno oz. selektivno pošiljati cepiva po državi, ne le glede na sporočene potrebe, je odgovoril, da se NIJZ odziva na to, kar delajo zdravstveni domovi. Cepilni centri so tisti, ki ocenjujejo, koliko in kakšno cepivo potrebujejo za različne kategorije prebivalstva. "In če nekje spregledujejo svoje starejše, zato ker ne znajo vključiti koncesionarjev, če nekateri preprosto ne naročijo cepiv, jih tudi dobiti ne morejo," je poudaril. Po njegovih besedah je dejstvo, da nobena država v Evropi, razen Izraela, za zdaj nima viška cepiv.

Po njegovem mnenju se je treba v tem trenutku poenotiti in te razlike znižati na minimum, in sicer zato, da bi lahko skupaj napredovali hitreje. Sicer pa so cepilni centri dobili usmeritve za dosego enakomernejše precepljenosti, "imamo pa tudi zdravstveni inšpektorat, ki se mora pojaviti v vseh cepilnih centrih in opraviti svoje poslanstvo, tako kot se to od njega pričakuje".

Glede primera cepljenja v Kočevju, kjer so se organizirali tako, da so vzpostavili svojo informacijsko rešitev, kamor so družinski zdravniki vnašali svoje bolnike in potem tako lahko hitro in skladno s strategijo cepili vse na svojem območju, in ali gre za zgleden primer, ki bi ga lahko uporabili na državni ravni, je ocenil, da kočevskega modela po vsej državi ni možno implementirati.

Če bi ravnali tako, "bi potem pol države ostalo brez cepiv". Sicer pa so "v Kočevju precepili več, kot jim je pripadalo, in zaradi tega imamo težave", je ocenil.

Kacin je še napovedal, da prvo pošiljko cepiv Johnson & Johnson v Sloveniji pričakujejo v drugi polovici aprila, šlo pa bi lahko za 30.000 odmerkov tega cepiva.

Nacionalni koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 je sicer danes obiskal še zdravstvena domova v Grosupljem in Krškem.

M. K.; STA