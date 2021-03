Našli pogrešanega otroka; trčili osebno in kombinirano vozilo

17.3.2021 | 19:00

Tudi vodniki z reševalnimi psi so pomagali pri iskanju. (foto: arhiv DL)

Ob 15.03 je v naselju Stan in okolici, občina Mirna, potekala iskalna akcija pogrešanega otroka. V iskalni akciji so sodelovali policisti, vodniki reševalnih psov ZRPS in SIP KZS Dolenjske regije. Aktivirani so bili tudi vodniki reševalnih psov Ljubljanske regije, vendar so še pred njihovim prihodom okoli 16.20 otroka našli nepoškodovanega.

Uničili ročno bombo

Ob 8.50 je v naselju Oskoršnica, občina Semič, krajan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko-Ljubljanske regije so v prisotnosti policije na kraju najdbe nadzorovano uničili ročno bombo, angleške izdelave, iz obdobja 2. svetovne vojne. Obveščene so bile pristojne službe, so sporočili iz novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.

Gorele saje v dimniku

V ulici Glavna cesta v Mirni so nekaj pred deseto uro gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Mirna so nadzorovali izgorevanje saj, pregledali dimnik in okolico s termovizijsko kamero ter lastniku odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

V trčenju se nihče ni poškodoval

Ob 11.12 sta v križišču Topliške in Kandijske ceste v Novem mestu trčili osebno in kombinirano vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto dogodka, pregledali vozili in okolico ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Za čiščenje cestišča je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja. Poškodovanih ni bilo.

Gorela suha trava in podrast

Ob 13.36 je pri naselju Jelše, občina Mirna Peč, gorela suha trava s podrastjo. Gasilci PGD Mirna Peč so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

