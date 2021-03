S helikopterjem v UKC

18.3.2021 | 07:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv)

Včeraj ob 10.40 je posredoval helikopter HNMP Slovenske vojske v Kočevju, od koder je prepeljal obolelo osebo v UKC Ljubljana. Kraj pristanka helikopterja so zavarovali gasilci PGD Kočevje.

Drevo na cesti

Včeraj ob 13.28 uri je na cesti Stražnji vrh-Mavrlen, občina Črnomelj, podrto drevo oviralo promet. Drevo je razžagal in odstranil delavec cestnega podjetja.

Požari v naravi

Ob 15.41 so gasilci Gasilci PGD Stara Cerkev in PGD Kočevje pogasili okoli 150 kvadratnih metrov suhe trave v naselju Gorenje v občini Kočevje.

Ob 18.51 so gasilci PGD Šalka vas pogasili dva požara suhe trave v skupni izmeri okoli 20 kvadratnih metrov v Šalki vasi v občini Kočevje.

Odpirali vrata

Ob 9.32 so gasilci PGE Krško v kraju Smednik, občina Krško, s tehnično intervencijo odprli vrata na osebnem vozilu. Sevniški gasilci pa so ob 16.54 na Florjanski ulici v Sevnici s tehničnim posegom odprli vrata na stanovanjskem objektu

Motena oskrba z vodo

Komunala Brežice uporabnike s Kettejeve ul. In Bizeljske c. 31 obvešča, da bo danes, predvidoma med 7:00 in 14:00, motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, TP URBANOV HRIB, TP BREZOVICA PRI METLIKI, TP MALO LEŠČE;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS, TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS, TP KRAŠNJI VRH, TP RADOVICA, TP RADOVICA 2, TP OSTRIŽ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 12.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Radna izvod Radna ter med 8. in 14. uro na območju TP Studenec izvod gostišče Janc; na področju nadzorništva Krško mesto pa med 8. in 12. uro na območju TP Žlapovec izvod stadion – vežica.

M. K.