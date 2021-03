Krkašem z novim trenerjem visoka zmaga s Heliosom

18.3.2021 | 07:15

Foto: KK Krka

Novo mesto - V zaostali tekmi 2. kroga 2. dela košarkarskega državnega prvenstva je Krka v ligi za prvaka sinoči doma premagala domžalski Helios z 79:49 (10:13, 33:25, 59:37).

Krkaši, ki so bili v zadnjem času tudi v rezultatski krizi, so pred tekmo zamenjali trenerja, namesto Vladimirja Anzulovića bo ekipo do konca sezone vodil dosedanji pomočnik Dalibor Damjanović, ki je bil pred leti tudi v trenerskem štabu Heliosa. In ta menjava je očitno dobro vplivala na domače košarkarje, ki so se v prvih desetih minutah sicer še malo lovili.

V dvoboju z dna prvenstvene razpredelnice so Novomeščani tako dosegli prvo zmago v druem delu DP in v spodnjem delu se je s Šenčurjem in včerajšnjima tekmecema oblikovala trojka s po eno zmago in dvema porazoma.

Začetek tekme je, kot omenjeno, obetal drugačen razplet. Kaj hitro je Krka na domačem parketu zaostajala s 5:12, a le začasno, saj so gostitelje pri 14:13 prvič povedli. Sledila je igra v valovih. Vnovič so pobegnili gostje za štiri točke (16:20), z delnim izidom 12:0 pa si je Krka vendarle priigrala nekaj prednosti za lažje nadaljevanje.

V drugem delu pa so domači povsem nadigrali Domžalčane in se na koncu veselili zmage z velikimi 30 točkami prednosti. Odločila je predvsem daljša klop Krke. S po 12 točkami sta bila najbolj učinkovita Jan Kosi in Rok Stipčević. Za goste je 10 točk dosegel Tadej Ferme.

* Dvorana Leona Štuklja, brez gledalcev, sodniki: Španič, Smrekar, Mohorič.

* Krka: Camphor 5, Stipčević 12 (1:1), Vrabac 7, Barič 7 (1:2), Kosi 12, Škedelj 4 (2:4), Lapornik 7, Vučetić 3 (1:2), Milovanović 6 (2:2), Stergar 9 (2:2), Rebec 7.

* Helios: Mirtič 1 (1:2), Bratec 9, Mahkovic 8 (4:8), Vujasinović 5, Keely 5 (2:2), Ferme 10 (4:6), Orel, Šikanič (0:2), Sekulović 5, Lorbek 6.

* Prosti meti: Krka 9:13, Helios 11:20.

* Met za tri točke: Krka 8:24 (Stipčević 3, Comphor, Vrabac, Lapornik, Stergar, Rebec), Helios 10:33 (Bratec 3, Ferme in Lorbek po 2, Vujasinović, Keely, Sekulović).

* Osebne napake: Krka 20, Helios 18.

* Pet osebnih napak: /.

Krko v nedeljo čaka gostovanje v Šenčurju.

M. K.

