Dovoljeni shodi do 10 ljudi, dodatno odprtje teras lokalov; policijska ura ostaja; spet verouk

18.3.2021 | 08:00

Še vedno povsod ostaja omejitev gibanja med 21. in 6. uro. (foto: Bobo)

Ljubljana - Vlada je sklenila po vsej državi dovoliti shode, ki se jih udeleži do 10 ljudi. Obalno-kraška regija bo prešla iz rdeče v oranžno fazo, s čimer bo med drugim odpravljena omejitev gibanja iz in v regijo. Primorsko-notranjska regija pa bo prešla v rumeno fazo, kar omogoča strežbo na terasah. Še vedno bo po vsej državi veljala omejitev gibanja ponoči.

Vlada je izdala spremenjen odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom, ki bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu in bo veljal do 26. marca, je sporočil urad vlade za komuniciranje.

Obalno-kraška statistična regija bo postala oranžna, zato bodo odpravljene vse omejitve glede gibanja med to in drugimi regijami. Dovoljeno bo tudi zbiranje oz. druženje do deset ljudi, tako kot to velja v vseh drugih regijah.

Po vsej državi, ne glede na regijo, bodo dovoljeni shodi, ki se jih udeleži do deset ljudi. Še vedno pa je začasno prepovedano zbiranje oz. druženje več kot deset ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Prav tako še vedno povsod ostaja omejitev gibanja med 21. in 6. uro.

Vlada je izdala tudi odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji z veljavnostjo od 20. do 26. marca in ga bo objavila v uradnem listu. Z njim bo podaljšala obdobje veljavnosti trenutnega odloka.

Izjeme v oranžno obarvanih statističnih regijah se bodo ohranile, iz rdeče v oranžno fazo pa bo prešla obalno-kraška regija, v kateri zaradi ugodnejše epidemiološke slike ne bodo več veljale sedanje omejitve.

Med rumene regije, kamor že spadata posavska regija in Jugovzhodna Slovenija, bodo uvrstili tudi primorsko-notranjsko regijo, kar pomeni, da se bo tudi tam sprostila gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov.

Spremembe v obalno-kraški in primorsko-notranjski regiji se bodo začele uporabljati v ponedeljek, 22. marca, je še objavila vlada.

V obalno-kraški regiji so bile od uvrstitve v rdečo fazo lahko odprte vse trgovine oz. dejavnosti, pri katerih od zaposlenih ni zahtevano testiranje, denimo pošte, bencinski servisi, dostavne storitve in banke, med ostalimi pa so lahko odprte trgovine velikosti do 400 kvadratnih metrov. Z uvrstitvijo regije v oranžno fazo bodo, tako kot sedaj velja za ostale regije, lahko ob določenih pogojih odprte vse trgovine.

V primorsko-notranjski regiji bo z uvrstitvijo v rumeno fazo dovoljena strežba pijače in hrane na terasah in vrtovih gostinskih lokalov med 6. in 19. uro, gostje bodo morali lokal zapustiti do 19.30.

Pri tem bo treba upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Med drugim bodo morali zaposleni v gostinskih lokalih in gostje ves čas nositi maske, razen ko bodo sedeli pri mizi, zaposleni se bodo morali enkrat tedensko testirati (izjeme bodo za tiste, ki so cepljeni ali so bolezen preboleli in imajo ustrezno zdravniško potrdilo). Strežba bo dovoljena izključno za mizami, te bodo morale biti postavljene na ustrezni razdalji, za eno mizo bodo lahko sedele največ štiri osebe, vstop v gostinski lokal pa bo dovoljen le v primeru uporabe toaletnih prostorov.

V glasbene šole se vračata pouk baleta in sodobnega plesa, znova tudi verouk

Vlada je tudi odločila, da je ob zagotavljanju zadostne razdalje med učenci v glasbenih šolah znova dovoljen pouk sodobnega plesa in baleta. Prav tako je z negativnim izvidom na okužbo z novim koronavirusom dovoljeno izvajanje verske oz. duhovne vzgoje in izobraževanja.