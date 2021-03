Poziv mladim - Pomagajte oblikovati strategijo razvoja

18.3.2021 | 10:50

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Občina Črnomelj je letos pristopila k izdelavi Strategije za mlade 2022–2026. Dokument je namenjen dolgoročnemu razvoju mladinske dejavnosti v občini in vzpostavljanju celovite mladinske politike na področju življenja in dela mladih v občini.

»Mlade želimo vpeti v usmerjanje lokalnega področja mladih in sestaviti smernice delovanja, ki bodo vplivale na kakovost lokalnega področja mladine, predvsem pa pri tem mlade spodbuditi k udeležbi in aktivni participaciji,« so sporočili z Občine Črnomelj. S spletnim vprašalnikom želijo od mladih v starosti od 15 do 29 let izvedeti, kako doživljajo možnosti in priložnosti, ki jih ponuja življenje v Občini Črnomelj, in kateri so izzivi, s katerimi se mladi srečujejo.

Odgovore in odzive na anketni vprašalnik zbirajo do petka, 2. aprila 2021. Povezava do spletnega vprašalnika je na voljo na spletni strani Občine Črnomelj.

M. K.