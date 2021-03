Še vedno daleč od rumene faze; Krek: verjetno gremo v nov epidemični val

18.3.2021 | 12:00

Včeraj so v Sloveniji opravili 5442 PCR testov in potrdili 972 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 753 (dan pred tem 742). Še vedno smo torej daleč od rumene faze, za katero je meja postavljena pri 600.

Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 462 bolnikov s covidom-19 (včeraj 444), od tega 85 na oddelkih intenzivne nege. Iz bolnišnic so odpustili 20 oseb, trije bolniki s covidom-19 so umrli.

Delež pozitivnih testov je znašal 17,9 odstotka. Opravljenih pa je bilo tudi 27.347 hitrih antigenskih testov.

Včeraj je bilo hospitaliziranih 18 covidnih bolnikov več kot dan prej, dva več so zdravili na oddelkih intenzivne nege. Prav tako se je zvišalo sedemdnevno povprečje novopotrjenih okužb, in sicer za 16.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno 10.260 aktivnih primerov okužbe.

V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes 24 covidnih bolnikov (včeraj 23) - enega novega so namreč sprejeli.

V Avstriji in na Madžarskem znova porast okužb z novim koronavirusom

V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili 3357 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v letošnjem letu. Na Madžarskem pa je v povezavi s covidom-19 umrlo 207 ljudi, največ doslej. Potrdili so še 6502 okužbi, kar je tudi porast v primerjavi s prejšnjim dnevom.

Milan Krek o trendih: "Prihodnost je težko napovedati, verjetno bomo šli v nov epidemični val"

Epidemiološke razmere so v teh dneh zelo nepredvidljive.

Ko pride do razlaganja koronavirusnih trendov, je prvi človek za to direktor Inštituta za javno zdravje Milan Krek, ki je predstavil stanje in trende v Evropi in Sloveniji.

Krek je predstavil, da se v obalno-kraški regiji epidemiološke slabšajo ter da je ta rdeče obarvana. Na vprašanje novinarke - kako je mogoče, da je z včerajšnjim dnem ta regija postala oranžna - pa je odgovoril: "Glede na podatke prejšnjega dne, je bila včeraj oranžna in vlada sprejema sklepe glede na podatke iz torka. Podatki od torka, ki jih v sredo dobimo ven iz računalnika, so ključni za odločanje vlade. Vmes v tednu se lahko regije spreminjajo iz rdeče v rumeno, ampak tisto se ne upošteva, ker se potem počaka naslednji torek. Torek je tisti, ki je najbolj odlučujoč dan, pa tudi sicer so v torek stvari po nekih zakonitostih, ki jih zdaj že poznamo, najbolj zaostrijo in je to merilo najboljše".

V zadnjih tednih se število okuženih v Evropi celo povečuje, situacija se v nekaterih državah poslabšuje, tudi v vseh slovenskih sosedah, zlasti slabo je na Madžarskem. »Verjetno bomo v naslednjih tednih soočeni z epidemičnim vrhom, ki bo v različnih državah časovno dosegel vrh časovno različno.« A ta vrh je odvisen od našega obnašanja, če bomo upoštevali ukrepe, bo ta vrh »bolj nežen kot prejšnji«, meni Krek, ki upa, da bo k temu prineslo svoje tudi precepljenost starejših in prebolevnost določenega števila prebivalstva.

O tretjem valu

Krek je pojasnil, da smo pred dvema dnevoma prvič po daljšem času številu prišli nad 1000 dnevno okuženih. »Bomo videli, kako se bodo stvari razvijale naprej. Glede na to, da se povečuje število okuženih z novimi sevi, je prihodnost težko napovedati, verjetno bomo šli v nov epidemični val«.

Kdaj pa nas dejansko čaka tretji val, kdaj bo dosegel vrh? Krek je dejal, da bo pri odgovoru optimističen. »Mislim, da smo se zelo dobro že naučili obvladovati situacijo, če se bomo zelo dobro držali navodil, bo ta vrh nizek, ne bo visok. Če pa se bomo sprostili in pozabili na ukrepe, pa bo zelo visok. Vse različice, ki prihajajo so bolj kužne,« je povedal in dodal, da bo zaradi števila precepljenih in prebolevnikov vrh tretjega vala morda bolj nežen kot predhodni.

"Veliko mlajših ima resno klinično sliko"

Poudaril je tudi, da novi koronavirus ni nevaren samo za starejše od 50 let ter da ima veliko mlajših zelo resno klinično sliko. "Starejša populacija je prizadeta predvsem s smrtnostjo, tudi pri otrocih pa to ni tako nedolžna bolezen," je pojasnil.

Skrbijo jih sproščanja

Na koncu je izrazil zaskrbljenost zaradi sproščanja. "Mi želimo šolo pripeljati do junija, do konca, da bodo otroci dobili spričevala v roke. V sosednji Italiji tega ni. To, da imamo šolo odprto, je dobrina. Bolj, ko se bomo zaščitniško obnašali, manj bomo imeli okužb," je zaključil.

