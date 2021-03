V Krškem 29 novih oskrbovanih stanovanj

18.3.2021 | 13:50

S prerezom traku so Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS, Miran Stanko, župan Krškega, in Miljenko Muha, predsednik uprave družbe Kostak, obeležili odprtje oskrbovanih stanovanj (foto: Blaž Šunta)

Foto: Blaž Šunta

Črtomir Remec (foto: Blaž Šunta)

Foto: Kostak

Krško - V Krškem se je zaključila gradnja 29 oskrbovanih stanovanj. Namenjena so bivanju starejšim nad 65 let. Velika so od 46 do 70 kvadratnih metrov in prilagojena potrebam uporabnikov, ki jih bodo lahko najeli. Vrednost investicije je 2,7 mio €. Projekt je sofinanciran s strani Stanovanjskega sklada RS po Programu sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 in 2020. Sklad je odkupil 15 stanovanjskih enot, 14 stanovanj pa Občina Krško.

»Izredno sem vesel in ponosen, da smo zaključili projekt oskrbovanih stanovanj v Krškem. Starejšim bodo ta stanovanja omogočila boljše bivalne razmere,« je na današnjem odprtju poudaril Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS.

Nove stanovanjske enote so v neposredni bližini doma starejših občanov v Krškem. Zasnovana so skladno s potrebami uporabnikov. V stanovanjih je kuhinja, spalnica, dnevna soba in kopalnica z WC-jem, umivalnikom, tušem s kanaleto, kjer je nameščeno tudi sedalo ter držalo. Eno stanovanje je namenjeno tudi invalidom. Stavba spada v energijski razred B1. Parkirna mesta so urejena v okviru zunanje ureditve.

Trenutno na voljo še pet stanovanj

Navdušenje nad zaključenim projektom je izrazil tudi krški župan Miran Stanko: »Stanovanjska politika občine Krško sledi tudi iskanju rešitev stanovanjskih potreb starejših občanov. V Krškem imamo 23 oskrbovanih stanovanj v objektu na Leskovški cesti 33, ki je bil zgrajen leta 2011, ter še dodatnih 29 na Leskovški cesti 35 v novem objektu. Mesečne najemnine se gibljejo v razponu od 183,78 € do 245,04 € za enosobna ter 282,42 € za dvosobno stanovanje. Na razpis se je prijavilo 24 prosilcev, trenutno pa je na voljo še pet stanovanj.«

Občina ima skupno v lasti 51 stanovanj, ki so vknjižena v poslovnih knjigah občine, pri reševanju stanovanjske problematike pa razpolaga še dodatno s 545 stanovanji v lasti občinske družbe Rudar Senovo. Za starejše sta poleg zgoraj naštetih na voljo še dve enoti za skupno bivanje v Krškem (stanovanjska skupnost).

V lanskem letu je Občina Krško v prostorih nekdanjega trgovskega centra na Vidmu uredila tudi Dnevni center, ki je namenjen izvajanju dnevnega varstva starostnikov, kar pomeni, da so uporabniki te storitve sicer doma in uporabljajo samo dnevno nastanitev za čas, ko so njihovi svojci v službi ali imajo druge obveznosti.

Miljenko Muha, predsednik uprave družbe Kostak: »Kljub zahtevnim pogojem dela v času epidemije koronavirusa so bila gradbena dela končana v skladu s terminskim načrtom, tako da je bilo uporabno dovoljenje pridobljeno še v istem letu, konec lanskega decembra. Projekt je prispevek k večji kakovosti življenja starejših v lokalni skupnosti in k doseganju ciljev stanovanjske politike v Krškem in Posavju.«

M. K.

