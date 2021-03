S skoraj dvema promiloma v napačno smer po avtocesti - komaj so ga ustavili

18.3.2021 | 13:00

Foto: Bobo

Alkotest (foto: arhiv; PU NM)

Sinoči nekaj po 19. uri so policisti na OKC PU Novo mesto prejeli več obvestil voznikov, da na avtocesti v smeri proti Obrežju voznik vozi v napačni smeri. V izsleditev nevarnega voznika so takoj napotili vse razpoložljive policijske patrulje. Nevarnega voznika VW passat so policisti pri odcepu za Novo mesto izsledili, ga ustavljali, vendar znakov policistov ni upošteval in je z veliko hitrostjo vožnjo nadaljeval. Pri avtocestnem postajališču Starine je nameraval avto obrniti, pri tem pa čelno trčil v varovalno ograjo in še vedno poskušal vožnjo nadaljevati, kar pa so mu preprečili. Med postopkom so ugotovili, da je 53-letni kršitelj pod vplivom alkohola - v litru izdihanega zraka je imel 0,81 miligrama alkohola. Zoper voznika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pijan in brez vozniške

Policisti PP Krško so minulo noč okoli 2.30 ure v Krškem ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da gre za 59-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,64 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli tatova bakrenih žlebov

Minulo noč so bili brežiški policisti obveščeni o dveh sumljivih osebah na območju Brežic. Takoj so se odzvali, preverili okoliščine in ugotovili, da so neznanci s strehe gostinskega lokala potrgali bakrene žlebove. Izsledili in prijeli so 31-letno žensko in prav tako 31-letnega moškega z območja Šentjerneja in jima zasegli ukradene predmete. Zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Afganistanci v Novem mestu

Policisti PP Novo mesto so v Novem mestu izsledili tri državljane Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.