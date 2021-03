Gorela streha hiše, gasilci so že opravili svoje delo

18.3.2021 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 13.50 je v Ulici Marjana Kozine v Novem mestu gorelo ostrešje vrstne stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar, ki je uničil okoli 60 kvadratnih metrov strehe. Vzrok požara in škoda še nista znana. Obveščene so bile pristojne službe.

Pripeljali vodo

V občini Brežice so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Pišece porabnikom v naselju Križe pripeljali 5 m3 pitne vode.

Gorela podrast in suha trava

Danes ob 12.52 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na skupni površini okoli pol hektarja.

Popoldne ob 13.48 je med naseljema Rogovila in Veliki Kal v občini Mirna Peč gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Mirna Peč so pogasili požar na površini okoli dva hektarja in pol.

Odvoz poginule živali

Dežurnemu higieniku Nacionalnega veterinarskega inštituta Novo mesto so brežiški operativci posredovali naročilo za odvoz poginule živali.

L. M.