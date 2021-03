Topličani bi pokrajino, ki se imenuje Dolenjska

Seja je bila v veliki dvorani KKC-ja. (Foto: M. Ž.)

Župan Franc Vovk

Dolenjske Toplice - Svetniki občine Dolenjske Toplice so na svoji zadnji seji imeli pred sabo kar zajeten dnevni red, med drugim so sprejeli predlagan sklepe župana Franca Vovka glede osnutka pokrajinske zakonodaje. Vse slovenske občine so bile namreč pozvane, da podajo svoje mnenje, Topličani sicer soglašajo z ustanavljanjem pokrajin, a menijo, da ime Dolenjska-belokranjska pokrajina ni primerno in predlagajo, da se imenuje le Dolenjska, seveda, kot je dejal župan, z vsem spoštovanjem do Bele krajine in njene prepoznavnosti, a je del Dolenjske tudi Suha krajina. Soglašajo tudi, da je sedež pokrajine v Novem mestu, poseben status pa naj bi imela le Mestna občina Ljubljana in ne tudi mariborska, kot je to predvideno v osnutku.

Potrdili so tudi zaključni račun proračuna občine za lansko leto, ki ga je zaznamovala korona, a so, kot je poudaril župan, v glavnem izvedli, kar so načrtovali. Imeli so malo manj kot 4 milijone prihodkov, kar predstavlja 93,6 odstokov glede na sprejeti proračun, in malo manj kot 3,6 milijone odhodkov, te so glede na veljavni proračun realizirali v višini 88,3 odstotkov.

Sprejeli so letna programa kulture in športa, razpisa za sofinanciranje društev bosta objavljena konec marca na spletni strani občine, in sicer je za programe na obeh področjih namenjeno po 25.000 evrov. Povišali so tudi višino denarne pomoči za novorojenčke iz 150 na 200 evrov, ki ga bodo prejeli starši za otroke, rojene od 1. januarja dalje.

Soglašali so tudi z novo ceno storitve pomoči na domu, ki jo je predlagal Dom starejših občanov Novo mesto. Ta se je zvišala iz 22,64 evra na efektivno uro na 24,33 evra, a bo za uporabnike ostala nespremenjena – 5,50 evra na efektivno uro, razliko bodo namreč krili iz proračuna občine. Določena pa je tudi cena ure na nedeljo in praznik.

Med drugim so se seznanili tudi z letnim poročilom za lani ter programom dela, finančnim in kadrovskih načrtom osnovne šole Dolenjske Toplice ter delom medobčinskega inšpektorata in redarstva, sprejeli poslovni plan Komunale Novo mesto, tehnični pravilnik o javni kanalizacijo na območju občine in letno poročilo Zdravstvenega doma Novo mesto za lani ter program dela in načrta za letos. Dopolnili so pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav, kjer so dodali možnost sofinanciranja postavitve hišnih črpališč.

M. Ž.

