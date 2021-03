Žužemberčani so se dobro odzvali, kar nekaj jih je kri darovalo prvič

19.3.2021 | 08:00

Prostovoljec iz Žužemberka, ki je kri daroval prav na svoj rojstni dan.

Del zaposlenih na občini, ki so se odločili za krvodajalstvo.

Vse je enkrat prvič, tudi darovanje krvi ...

Žužemberk - V OŠ Žužemberk je Območno združenje RKS Novo mesto včeraj v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino Ljubljana izpeljalo drugo letošnjo terensko krvodajalsko akcijo.

Kot pravi Mateja Šlajkovec, je tudi tokrat akcija potekala po prilagojenem načinu, saj so se krvodajalci predhodno po telefonu pogovorili o zdravstvenem stanju in se dogovorili za uro prihoda. Ko pa so prišli, so jim izmerili temperaturo in jim postavili par vprašaj glede Covid 19.

Odziv je bil dober, prišlo jih je kar 64, osem od njih jih je kri darovalo prvič. Prišli so redni vsakoletni krvodajalci, so se pa tudi tokrat odlično odzvali na občini, saj so k akciji pristopili v velikem številu. Kar nekaj od njih jih je darovalo prvič, zato se v združenju zahvaljujejo vodstvu občine za vzpodbudo in zaposlenim za pripravljenost darovati kri.

Pri akciji so organizatorju na pomoč prišle prostovoljke KORK Žužemberk: za kavo, čaj in pecivo so poskrbeli v šolski kuhinji, malico pa so tokrat pripeljali kar s sabo iz Zavoda za transfuzijsko medicino Ljubljana in so jo krvodajalci ob odhodu vzeli s sabo.

»Hvala vsem, ki ste se odzvali vabilu in darovali del sebe, prav tako pa tudi zaposlenim v šoli, da so bili tudi tokrat pripravljeni sodelovati z nami,« pravi Mateja Šlajkovec

L. M., foto: OZ RKS NM