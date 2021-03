FOTO: Gorela streha vrstne hiše v Novem mestu; voda v potoku obarvana sivo

19.3.2021 | 07:00

Foto: PGD Šmihel

Včeraj smo že poročali o popoldanskem požaru v Ulici Marjana Kozine v Novem mestu, kjer je gorelo ostrešje vrstne stanovanjske hiše. Ogenj je uničil okoli 60 kvadratnih metrov strehe, poškodovanih na srečo ni bilo, eno pričujočih fotografij so ob svojem posredovanju posneli šmihelski gasilci, dve pa bralka B. B.

Obarvana voda v potoku

Včeraj ob 18.12 je bila voda v potoku Bajer na Šentjernejski cesti v Novem mestu obarvana sivo. Gasilci GRC Novo mesto so skupaj s policisti pregledali območje in izmerili pH vrednost vode. O dogodku je bil obveščen inšpektor za okolje.

Ni miru za kočevske gasilce

Ob 19.11 je ob jezeru v Šalki vasi v občini Kočevje na treh lokacijah gorela suha trava. Gasilci iz PGD Šalka vas so pogasili požar na skupni površini okoli trideset kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SNEČJI VRH, TP BLATNIK PRI ČRNOMLJU, TP JELŠEVNIK, TP DOBLIŠKI HRIB, TP DOBLIČKA GORA, TP DOBLIČE, TP GRIČ PRI DOBLIČAH, TP BISTRICA, TP DOBLIČKA GORA 2, TP MAVRLEN;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAPUDJE, na izvodu ZAPUDJE LEVO in na izvodu GOLEK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 2, izvod Desno;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, izvod Zadnja gasa.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PODBORŠT PRI TREBNJEM;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GORENJA DOBRAVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA, TP ZAGORICA PRI ZBURAH, TP ZABORŠT, TP MALA STRMICA, TP VEL. STRMICA, TP DOL PRI ZBURAH, TP SELA PRI ZBURAH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.