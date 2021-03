V SB Novo mesto narašča število covidnih bolnikov; se obeta konec policijske ure in testiranje na domu?

19.3.2021 | 11:40

Infektologinja doc. dr. Mateja Logar je vodja svetovalne skupine na Ministrstvu za zdravje. (STA)

Včeraj so v Sloveniji opravili 5502 PCR testov in potrdili 937 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je naraslo na 776. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 485 bolnikov s covidom-19, od tega 88 na oddelkih intenzivne nege. Iz bolnišnic so odpustili 29 oseb, deset bolnikov s covidom-19 je umrlo.

Delež pozitivnih testov je znašal 17 odstotkov. Opravljenih pa je bilo tudi 25.564 hitrih antigenskih testov.

Včeraj je bilo hospitaliziranih 23 covidnih bolnikov več kot dan prej, tri več so zdravili na oddelkih intenzivne nege. Prav tako se je zvišalo sedemdnevno povprečje novopotrjenih okužb, in sicer za 23.

V SB Novo mesto je danes 26 covidnih bolnikov (včeraj 24) - tri so sprejeli in enega odpustili.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno 10.315 aktivnih primerov okužbe.

Se končno obeta konec policijske ure?

Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar je pogovoru za Mladino napovedala, da za prihodnji teden načrtujejo predlog za popolno ukinitev prepovedi gibanja ponoči, če bo epidemiološko stanje dovolj dobro. Danes objavljeni podatki sicer ne kažejo v to smer.

Na vprašanje, zakaj ne odprejo teras lokalov po celotni državi, pa je pojasnila, da drži, da je bistveno varnejše druženje na odprtem v predpisanih in kontroliranih razmerah kot na skrivnem v zaprtih prostorih. "A vladni semafor ukrepov nekako predvideva odpiranje teras gostinskih lokalov v rumeni fazi, na kar kot svetovalna skupina težko vplivamo," je dodala.

Želi si centralizirano cepljenje, na potezi je Kacin

Logarjeva si želi, da bi bila cepilna kampanja bistveno bolj centralizirana, saj bi to omogočilo bolj smotrno, pravično in preprosto razporejanje cepiv. "V trenutnem sistemu pa vsak zdravstveni dom skrbi za svoje varovance, pri čemer nima pregleda nad širšo sliko precepljenosti," je dejala.

Na vprašanje, kdo je v državi najodgovornejši za tako stanje, pa je odvrnila, da bi po njenem mnenju morala nacionalni koordinator za cepljenje Jelko Kacin in njegova skupina težavo zaznati in predlagati ustrezno rešitev.

Sprva je bilo sicer mišljeno, da bodo prijave za cepljenje zbirali enotno na nacionalni ravni prek portala eUprava, a nato ta sistem ni dobro zaživel, tudi zato, ker so imeli predvsem starejši ljudje težave z elektronsko prijavo. Zato so na ministrstvu za zdravje sklenili, da je bolje, če se ljudje prijavljajo pri osebnem zdravniku, posledica tega pa je stanje dveh ali treh hitrosti cepljenja, je pojasnila.

Ukrepi so bili sprejeti prepozno

Logarjeva meni, da bi bilo verjetno ukrepe, ki so jih uvedli sredi oktobra, bolje uvesti že dva tedna prej, "a v tistem trenutku, ko smo si hkrati prizadevali tudi za omogočanje normalnega življenja v državi, je bilo to izjemno težko izvesti. Priznati moramo, da je epidemija prehitela naše načrte".

Po njeni oceni je bilo ob uvedbi zaprtja države v populaciji bistveno več okužb, kot so se zavedali, zlasti med delovno aktivno populacijo. "Kadar je virusa v populaciji toliko, kot smo ga imeli mi, lahko resnično pomaga le popoln lockdown, z gospodarstvom vred. A ker je prevladala ocena, da zdravstvo obremenitve zmore, se za ta korak nismo odločili," je dodala.

Gledajoč za nazaj bi lahko tudi kakšen mesec prej uvedli hitro testiranje, a jih je takrat skrbela zanesljivost teh testov in "ta skrb se je nato do neke mere pokazala kot upravičena", zaradi česar so tudi uvedli potrjevanje s PCR testi.

Testiranje na domu?

Po njenih navedbah Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju s strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano pripravlja poskusni protokol, po katerem bi tudi v Sloveniji omogočili testiranje na domu, predvsem za otroke in njihove družine. Treba je določiti optimalen test, ki bo zagotavljal zadostno občutljivost in preprostost uporabe, je povedala.

Sama je naklonjena uporabi domačih testov za potrjevanje okužbe z novim koronavirusom, saj je sedanji postopek testiranja logistično še vedno dokaj nadležen, saj sredi dneva zahteva čakanje v vrsti.

Ne glede na to, da prihajajo posamezna poročila, da posameznik po cepljenju ne more prenašati virusa, pa bo po njenem mnenju moralo miniti še kar nekaj časa, preden bomo lahko pozabili na maske, zlasti v zaprtih prostorih. "Morda čez nekaj časa, ob nadaljnjem umirjanju epidemije, bomo razmišljali o koraku v to smer," je povedala.

Dodano ob 12.00:

Logarjeva: Epidemiološka situacija gre v smer, kamor si ne želimo

Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar pravi, da se epidemiološka situacija v državi ponovno giba v smer, kamor si ne želimo, vzrok je verjetno v večji pojavnosti angleške različice virusa. Skupina zato o sproščanju ukrepov v ponedeljek ne bo mogla razpravljati, verjetno bodo šla razmišljanja v nasprotno smer.

Logarjeva je na današnji novinarski konferenci o covidu-19 opozorila, da se število okužb z novim koronavirusom znova povečuje v skupinah ljudi, ki v večji meri potrebujejo bolnišnično zdravljenje, gre za starejše od 55 let, medtem ko je v populaciji starejših, kjer je že veliko precepljenih, število novih okužb nizko.

Tako ponovno naraščajo pritiski covidnih bolnikov na bolnišnice, kar pomeni, da se bo trend zmanjševanja oddelkov, kjer zdravijo bolnike s covidom-19, začel zaustavljati. Posledično pa ne bodo mogli v taki meri sproščati redne programe oz. nenujne zdravstvene storitve, je dodala.

Vzroka za slabšanje epidemiološke situacije v državi ne vidi v odpiranju šol in območnem odpiranju gostinskih teras, saj se podatki za šole niso kaj bistveno poslabšali, prav tako ne stanje v regijah z odprtimi terasami. Po njenem mnenju je najverjetneje vzrok v večji pojavnosti novih različic koronavirusa v državi, zlasti bolj kužne angleške različice.

Opozorila je, da se v tem trenutku na oddelkih za intenzivno terapijo povečuje število oseb, ki se vračajo iz držav nekdanje Jugoslavije, kjer so bili na obiskih pri svojcih. Zato vse, ki se vračajo z obiskov iz tujine, poziva, naj bodo previdni tudi na obiskih ter naj po vrnitvi upoštevajo vse preventivne ukrepe in se gredo ob najmanjšem sumu na okužbo tudi testirati.

