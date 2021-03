V Sevnici cepijo s cepivoma Pfizer/Biontech in Astra Zeneca

19.3.2021 | 11:15

Cepljenje je prostovoljno in brezplačno (foto: arhiv)

Sevnica - Iz Sevnice sporočajo, da v cepilnem centru ZD Sevnica izvajajo cepljenje proti COVID-19 s cepivoma Pfizer/Biontech in Astra Zeneca.

Vabijo vse zainteresirane, da se prijavijo za cepljenje na tel.št. 07 81 61 500 od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure ali po e-pošti tajnistvo@zd-sevnica.si pri svojem izbranem osebnem zdravniku po telefonu ali preko e – pošte ambulante osebnega zdravnika.

Še posebej pozivajo k prijavi zaposlene v sektorjih energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, udeleženci Olimpijskih iger, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog in drugim ranljivim skupinam.

Katere so prednostne skupine za cepljenje, je navedeno tudi v priponki spodaj pod tekstom.

Več informacij o cepljenju je na voljo tudi na spletni strani ZD Sevnica.

M. K.