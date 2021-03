Nagrada za uspešno obrambo pred vdorom virusa

19.3.2021 | 13:00

Mobilna UVC dezinfekcijska naprava bo zaposlenim bistveno olajšala delo v skrbi za zdravo in nekužno delovno in bivalno okolje. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V novomeški Varstveno delovni center, v katerem je trenutno 169 varovancev, od katerih je 85 v institucionalnem varstvu, virus bolezni Covid-19 še ni vdrl, kar je izjemen dosežek vseh zaposlenih, pa tudi varovancev. Kot priznanje za uspešen boj in obenem darilo ob štiridesetletnici delovanja zavoda jim je podjetje Trend Medikal v sodelovanju z Lions klubom Novo mesto danes podarilo mobilno UVC dezinfekcijsko napravo, ki bo zaposlenim bistveno olajšala delo v skrbi za zdravo in nekužno delovno in bivalno okolje.

Tomaž Zupančič iz podjetja Trend Medikal, ki je napravo darovalo, je pojasnil, kako deluje mobilna UVC dezinfekcijska naprava: "Deluje na principu UVC svetlobe, ki je zelo učinkovita pri uničevanju virusov, bakterij in plesni, in je zelo enostavna za uporabo."

Lions klub Novo mesto je po besedah Janija Muhiča novomeški Varstveno delovni center na nek način vzel za svojega: "Radi jim pomagamo tako finančno kot tudi na druge načine. S podjetjem Trend Medikal se s to donacijo želimo zahvaliti zaposlenim, ki so se zadnje leto zelo trudili, da v njihovo hišo koronavirus ni vdrl, da ni prišlo do nobene okužbe. Naredili so vse, da bi varovance zaščitili pred to nadlogo. Obenem jim želimo ob štiridesetletnici delovanja olajšati nadaljnje delo in poskrbeti za varnost uporabnikov centra."

Direktor Varstveno delovnega centra Novo mesto Mitja Mežek se je za darilo zahvalil novomeškim lionsom in podjetju Trend Medikal ter dodal, da bodo imeli zdaj zaposleni še več časa na voljo za neposredno delo z uporabniki centra, ki bodo s tem največ pridobili.

I. Vidmar

