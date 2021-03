Na avtocesti v napačno smer vozila 11 kilometrov

19.3.2021 | 14:00

Foto: Bobo

Policisti na OKC PU Novo mesto so danes nekaj pred 9. uro prejeli več obvestil o ogrožajoči vožnji voznika, ki naj bi na avtocesti iz smeri Drnovega proti Brežicam vozil v nasprotni smeri. Na kraj so napotili več policijskih patrulj. V nekaj minutah so policisti vozilo izsledili in ustavili. 56-letna voznica iz Krškega pa je pred tem kar 11 kilometrov vozila v nasprotni smeri po prehitevalnem pasu. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje pa še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

V zadnjem tednu dni je to na našem območju že tretji primer vožnje v nasprotni smeri po avtocesti (o enem smo poročali včeraj, ko je to počel krepko pijani voznik). K sreči v nobenem primeru ni prišlo do hujših posledic. Voznike ponovno pozivajo k previdnosti, upoštevanju prometne signalizacije in vožnji v ustreznem psihofizičnem stanju. Če opazite voznika, ki vozi v nasprotni smeri, o tem nemudoma obvestite policiste na številko 113. Če ste seznanjeni o nevarnosti, da nekdo vozi v nasprotni smeri, zmanjšajte hitrost in zapeljite skrajno desno, po potrebi ustavite in vklopite vse štiri smernike, svetujejo na PU Novo mesto.

Udeleženec nesreče pod vplivom alkohola

Včeraj nekaj pred 15. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti med krajema Dolž in Vrhe. Šentjernejski policisti so ugotovili, da je prišlo do oplaženja med vozili 22-letne voznice in 48-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniško dovoljenje in o vožnji pod vplivom alkohola obvestili sodišče. Zaradi nasprotujočih izjav udeležencev okoliščine nesreče še preverjajo.

Nezakonito čez mejo

Sevniški policisti so na območju Sevnice izsledili in prijeli dva državljana Pakistana in državljana Irana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.