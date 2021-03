Z rebalansom za več kot 30 odstotkov višji proračun

19.3.2021 | 17:30

Mirnopeški svetniki so imeli dokaj obsežen dnevi red. (Foto: M. Ž.)

Župan Andrej Kastelic in direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan

Prvič je svetnikom poročala nova ravnateljica domače osnovne šole Majda Čengija.

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na včerajšnji seji potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna, ki je bil sicer sprejet decembra leta 2019 kot del dvoletnega proračuna. Prihodkov je tako po novem nekaj več kot 6,6 milijona evrov in odhodkov malo več kot 6,5 milijona, kar predstavlja 30,7 odst. oz. 33 odst. povečanje glede na decembra sprejeti proračun.

Z rebalansom so proračun povečali predvsem na račun višjih investicij, saj se od skupaj dobrih 1,6 milijona višjih odhodkih, investicijski povečujejo za več kot 1,4 milijona evrov, tako da za naložbe namenjajo kar dobrih 58 odstotkov proračuna. Na strani prihodkov pa se najbolj povečujejo transferni prihodki za sofinanciranje investicij, kjer računajo na evropska sredstva za okrevanje po epidemiji Covid-19.

Dražji vrtec, ki bo dobil še en oddelek

Od 1. aprila bo v Mirni Peči dražji vrtec, in sicer bo ekonomska cena za prvo starostno obdobje višja za 8,69 odst. in bo tako znašala 503,80 evra, za kombinirani oddelek se bo zvišala za 8,75 odst. na 426,68 ter drugo starostno obdobje za 4,7 odst. na 356,80 evra. Glavni razlog za povišanje cen so predvsem sprejete spremembe zakonodaje na področju plač zaradi sprostitve redne delovne uspešnosti v juliju 2020 in napredovanja delavcev v šolskem letu 2020/2021.

Svetniki so zavoljo medletnih vpisov otrok izdali tudi soglasje k odprtju dodatnega oddelka Vrtca Cepetavček, in sicer za polovični oddelek za prvo starostno obdobje ob vključitvi sedmih otrok oz. celotnega oddelka ob vključitvi vsaj devetih otrok. Polovični oddelek se bo odprl z aprilom, druga polovica pa naj bi se z majem.

Med drugim je mirnopeški občinski svet, ki je imel precej obsežen dnevni red, sprejel odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo na območju občine ter za novo komunalno opremo na območju gospodarske in industrijske cone Dolenja vas, letni poročili za lani in plan dela za letos domače osnovne šole Toneta Pavčka in Zdravstvenega doma Novo mesto, odlok o pokopališkem redu in odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v občini.

M. Ž.