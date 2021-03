Trije poškodovani v nesreči v bolnišnico

19.3.2021 | 20:30

Foto: arhiv DL

Pri Industrijski cesti v Mirni Peči sta malo po 16. uri trčil osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, nudili prvo pomoč ponesrečenim, odklopili akumulatorja na vozilih, posuli razlite motorne tekočine, usmerjali promet to prihoda policistov in pomagali reševalcem pri prenosu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so tri poškodovane osebe oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za zavarovanje kraja nesreče s prometno signalizacijo.

Zavrela voda v centralni peči

V Dolenjem Suhadolu je malo pred deveto zjutraj zavrela voda v centralni peči, zato je prišlo do izpusta pare v stanovanjski hiši. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Brusnice so izpraznili peč in prezračili prostore.

Gorela trava in podrast

Ob Mirnopeški cesti v Novem mestu je okoli 12.30 gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo in PGD Kamence so pogasili požar na površini 500 kvadratnih metrov.

Gorelo osebno vozilo

Pri Sovinku je malo po 13. uri gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Semič in Stranska vas pri Semiču so pogasili požar na vozilu, ki je uničeno. Obveščene so bile pristojne službe.

Poškodoval si je nogo

Na Titovi cesti na Senovem si je delavec malo po 8. uri zjutraj med delovnim procesom poškodoval nogo. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so delavca na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

M. Ž.