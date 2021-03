Zaradi epidemije znatne omejitve na novomeškem sodišču

20.3.2021 | 08:00

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Epidemija je lani nedvomno vplivala na delo in rezultate Okrožnega sodišča v Novem mestu. Po obeh razglasitvah epidemije je bilo njegovo delo znatno omejeno, epidemija pa je najbolj vplivala na reševanje pravdnih, pravdno-gospodarskih, kazenskih in kazensko-preiskovalnih zadev, je ocenila predsednica sodišča Tatjana Plut.

Po njenih besedah je sicer sodišče v delo lani prejelo 4636 zadev oz. 8,5 odstotka manj kot predlani, rešilo pa jih je 4588 oz. nekaj manj kot 12 odstotkov manj kot leta 2019. Število nerešenih zadev se je v primerjavi s predlani okrepilo za 2,8 odstotka, kar je manj od slovenskega povprečja.

Število sodnih zaostankov se je povečalo za približno 100 zadev oz. s 633 v začetku preteklega leta na 737 konec leta. Večino sodnih zaostankov sodišče beleži pri nenujnih kazenskih zadevah, kar je delno tudi posledica zaostankov preteklih let. Največjo rast sodnih zaostankov pa so v primerjavi s predlani zabeležili pri kazensko-preiskovalnih in nepravdnih zadevah.

Najbolj se je znižal pripad kazenskih zadev, in sicer za 17,6 odstotka, pravdnih za 47,4 odstotka in insolvenčnih za 24,6 odstotka, medtem ko se je pripad nepravdnih zadev povečal za 11 odstotkov.

Pripad stečajnih zadev nad pravno osebo se je v primerjavi s predlani zmanjšal za 14,6 odstotka, sodišče pa je prejelo 35 tovrstnih zadev. Zmanjšal se je tudi pripad osebnega stečaja in sicer glede na predlani za skoraj 26 odstotkov, gospodarske in ekonomske posledice epidemije, ki se bodo kazale v povečanem pripadu pravdno-gospodarskih in stečajnih zadev, pa je možno pričakovati po zaključku ukrepov za zmanjšanje vpliva epidemije na gospodarstvo. To je konec leta in v prihodnjih letih, je opozorila predsednica.

Sicer pa je novomeško okrožno sodišče med epidemijo in v vmesnem obdobju stalno skrbelo za vse preventivne ukrepe za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom. Omenjeni ukrepi so še v veljavi, težav z zagotovitvijo primernih razpravnih dvoran pa niso imeli.

Med zaposlenimi so prvo okužbo s covidom-19 zaznali septembra lani, na sodiščih sodnega okrožja Novo mesto pa se je do zdaj okužilo 33 oz. približno petina zaposlenih. Za 24 zaposlenih so odredili karanteno, v nekaj primerih pa so morali preložiti razpisane naroke.

Zaradi okužb je bilo v določen obdobju z delom bolj obremenjeno posamezno sodno osebje, sicer pa okužbe med zaposlenimi na poslovanje sodišča niso imele posebnega vpliva, je še zapisala Plutova.

STA