Trebanjci suvereno v Izoli

20.3.2021 | 08:30

Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so sinoči pričakovano brez težav premagali zadnjeuvrščeni Butan plin iz Izole in se drugouvrščenim Velenjčanom, ki so v torek nekoliko nepričakovano izgubili tekmo v Ormožu, približali na dve točki. Vodilni Celjani imajo pred najbližjimi zasledovalci iz Šaleške doline tri točke prednosti, v danes pa jih čaka zahteven obračun v Ribnici.

Obračun v Trebnjem je bil izenačen le v uvodnih petnajstih minutah, po izidu 9:7 pa so na igrišču zagospodarili izbranci domačega trenerja Uroša Zormana in si že na polovici tekme priigrali prednost sedmih golov (20:13). V drugem polčasu se slika na igrišču ni bistveno spremenila.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Anže Dobovičnik s šestimi in Gal Cirar s petimi goli, v gostujoči pa Urh Jakob Poberaj s sedmimi in Marko Nikolić s šestimi zadetki.

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Mariboru.

Trimo Trebnje : Butan plin Izola 34:24 (20:13)

Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Višček, Didovič 4, Grojzdek, Dobovičnik 6 (1), Cingesar 3, Hamidović 3, Sarak 3, Kotar, Kamnikar 1, Potočnik 3, Ropič, Grbič 3, Cirar 5 (1), Florjančič 3.

Butan plin Izola: Alessio, Postogna, Jurič 3, Brumen, Galina, Smej 1, Gorela, Poberaj 7, Nikolić 6 (2), Pernovšek, Demšar 3, Orbanič, Mijatović 1, Peharc, Bekrić 3 (1).

Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 3 (2), Butan plin Izola 3 (3).

Izključitve: Trimo Trebnje 6, Butan plin Izola 2 minuti.

Rdeči karton: /.

I. V., STA