Najvišje papeško odlikovanje zakoncema Siter, odličje sv. Jožefa Župnijski karitas Črnomelj

20.3.2021 | 09:00

Vilma in Dani Siter s papeškim odlikovanjem v družbi apostolskega nuncija njegove ekscelence Jeana-Marie Speicha (na levi) in novomeškega škofa Glavana (na desni).

Apostolski nuncij v RS, njegova ekscelenca Jean-Marie Speich.

Novo mesto - Včeraj je godoval sv. Jožef, varuh vesoljne Cerkve in glavni zavetnik Škofije Novo mesto, in kot je že tradicija, so na slovesni maši v novomeški stolnici podelili odličje sv. Jožefa, najvišje priznanje novomeške škofije, ki je letos pripadlo Župnijski karitas Črnomelj.

A slovesno praznovanje, ki je potekalo ob upoštevanju ukrepov za zajezitev koronavirusne bolezni, je bilo nekaj posebnega tudi zato, ker je apostolski nuncij v Republiki Sloveniji, njegova ekscelenca Jean-Marie Speich, podelil najvišje papeško odlikovanje »Pro Ecclesia et Pontfce« zakoncema Siter z Leskovca pri Krškem za izjemne dosežke na področju zakonske pastorale in zlasti zakonskih skupin.

Vilma in Dani Siter iz Župnije Leskovec pri Krškem sta ustanovitelja društva Družina in življenje, katerega največje poslanstvo je »graditi odnose na temeljih Božje besede in zakramentalnega življenja«. Od leta 2000, ko sta ga ustanovila, do danes je v Sloveniji nastalo preko 221 skupin zakonskih parov, ki jih vodi 178 voditeljskih parov, mesečno se srečuje več kot 1300 parov. Društvo organizira duhovne obnove za družine, romanja, pričevanja po župnijah, izdaja revijo Družina in življenje.

»V imenu vseh zakoncev se zahvaljujem sv. očetu, apostolskemu nunciju, da sta prepoznala vrednost tega dela z zakonskimi skupinami in da sta družino postavila tako visoko. Naj Gospod živi v naših srcih in odnosih,« je ob prejemu odlikovanja dejal Dani Siter.

Črnomaljska karitas dejavna že več kot 30 let

Jožefovo odličje je novomeški škof msgr. Andrej Glavan izročl predstavnicama Župnijske karitas Črnomelj.

Barbara in Gregor Lotrič

Župnijska karitas Črnomelj pa si je odličje sv. Jožefa, ki ga je njenima predstavnicama izročil novomeški škof msgr. Andrej Glavan, prislužila z dolgoletnim požrtvovalnim delom na področju dobrodelnosti in pomoči ljudem v stiski.

V tridesetih letih delovanja - kot skupina je delovala že prej - so bili nepogrešljivi ob lajšanju stisk beguncev ob razpadu Jugoslavije, ob naravnih nesrečah, ko so zbirali in razdeljevali pomoč, pomagali so delavcem ob izgubi služb ob propadu podjetij, nudijo učno pomoč otrokom in mladim, duhovno in socialno pomoč starostnikov. Nemi niso ostali niti v času epidemije, ko so v sodelovanju s črnomaljskimi skavti razdeljevali pakete in sanitetni material najbolj potrebnim. V zadnjem času je Župnijska karitas Črnomelj kupila tudi hišo za medgeneracijski program.

Na slovesnem somaševanju je apostolski nuncij v Republiki Sloveniji, njegova ekscelenca Jean-Marie Speich, ki je prvič po nastopu službe nuncija v naši domovini daroval sveto mašo v novomeški stolnici, v pridigi osvetlil lik sv. Jožefa, kot dobrega vzgojitelja Jezusa, ter pravičnega moža, ki je v marsičem lahko zgled. Jožef velja za zavetnika očetov, obrtnikov, delavcev in krščanskih družin.

Slovesno mašo sta z ubranim petjem obogatila Barbara in Gregor Lotrič.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija