V Ljubljano po polovični ceni

20.3.2021 | 10:30

Foto: Slovenske železnice

Novo mesto - Od 15. marca pa do 15. maja je vožnja z vlakom od Novega mesta oziroma ostalih železniških postaj na dolenjski progi do Ljubljane cenejša za polovico zaradi popolne zapore avtoceste zaradi celovite prenove vzhodne cevi predora Golovec.

Na podlagi dogovora med Slovenskimi železnicami in Družbo za avtoceste (DARS) imajo potniki Slovenskih železnic 50–odstotni popust za nakup enosmernih in povratnih vozovnic na relaciji Ljubljana – Novo mesto in Ljubljana – Kočevje v primeru, da je vstopna ali izstopna postaja na vlak je Ljubljana, Ljubljana Vodmat ali Ljubljana Rakovnik.

Vozovnice kupite na prodajnih mestih Slovenskih železnic (na postajah). Prek spleta oziroma mobilne aplikacije cenejše vozovnice ni mogoče kupiti!

Vozni red vlakov najdete v iskalniku voznega reda.

I. V.