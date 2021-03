Smo že na začetku tretjega vala

20.3.2021 | 13:30

Ljubljana - Nismo več na robu ali pred tretjim valom, ampak na začetku tretjega vala epidemije, je danes ocenila vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar. Po njenih besedah je zelo verjetno, da se bo epidemiološka slika še slabšala in bodo potrebni nadaljnji ukrepi.

Včeraj so v Sloveniji opravili 5651 PCR testov in potrdili 1030 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 458 ljudi, od tega 88 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so odpustili 71 oseb. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je naraslo na 802. Umrlo je šest covidnih bolnikov.

Delež pozitivnih testov je v petek tako znašal 18,2 odstotka. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so opravili tudi 34.379 hitrih antigenskih testov.

Hospitaliziranih je bilo 27 ljudi manj kot v četrtek, število bolnikov na intenzivni negi pa je ostalo enako.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je znašalo 26 več kot v petek. Nazadnje se je povzpelo nad 800 16. februarja, ko je znašalo 838.

Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev Slovenije v zadnjih 14 dneh je v petek zašalo 493, kažejo podatki NIJZ.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 10.399 aktivnih primerov okužbe.

Glede na podatke, ki jih izvajalci cepljenja sporočajo v Elektronskih register cepljenih oseb, je bilo do vključno petka s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 182.286 ljudi, z dvema pa 103.865.

"Definitivno nismo več na robu ali pred tretjim valom, ampak smo na začetku tretjega vala, ki smo ga začeli še na visokih številkah drugega," je danes na Twitterju zapisala Logarjeva.

"Vse, kar vemo, smo že povedali, tako da je zdaj na vsakem izmed nas, da naredi maksimalno, kar lahko, da bo val čim nižji," je dodala.

Zelo verjetno je, da se bo epidemiološka slika še slabšala in bodo potrebni nadaljnji ukrepi, je za STA danes dodatno povedala Logarjeva. "Če se bodo številke alarmantno povečevale, se bo skupina sestala že v nedeljo," je napovedala. Sicer pa bo sestanek v ponedeljek, ko bodo razmislili o morebitnih novih korakih za zajezitev epidemije. Do takrat ostajajo v veljavi zdajšnji ukrepi, je poudarila.

Število novopotrjenih okužb se je v zadnjih dneh povečalo. V petek jih je bilo s PCR-testi potrjenih 1030, sedemdnevno povprečje je z 802 prvič po 16. februarju preseglo 800. V bolnišnicah se je zdravilo 458 covidnih bolnikov.

Večji del države je glede na vladni semafor v oranžni fazi epidemije. Meja za rdečo fazo je več kot 1000 hospitaliziranih in sedemdnevno povprečje novih okužb nad 1000, meja za rumeno fazo pa manj kot 500 hospitaliziranih in sedemdnevno povprečje pod 600.

STA, I. V.