Poraz Krke po polletni pavzi

20.3.2021 | 16:45

Ilustrativna slika

Novo mesto - Danes popoldne se je po skoraj pol leta s tekmo med Dobom in novomeško Krko nadaljevalo prvenstvo v drugi slovenski nogometni ligi. Novomeščanom ni uspelo nadaljevati jesenskega zmagovitega niza. Domačini so bili tokrat boljši in Novomeščane premagali z 2:0 (1:0) ter jih s tem prehiteli na drugem mestu prvenstvene lestvice, na kateri še naprej vodi Kalcer Radomlje s 33 točkami, drugouvrščeni Roltek Dob jih ima 31, Krka pa 30.

Četrtouvrščene Brežice Terme Čatež tekma 13. kroga doma proti Biljam čaka drevi ob 18. uri, Krško pa se bo jutri v gosteh pomerilo s Šmartnim 1928.

I. V.