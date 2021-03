Ribničani so se dobro držali

20.3.2021 | 19:00

Foto: RK Riko Ribnica

Ribnica - Rokometaši Rika Ribnice so na današnji tekmi 20. kroga lige NLB doma izgubili z državnimi prvaki iz Celja le s tremi zadetki razlike z 25:28 (11:17) in so na trenutni lestvici z 21 točkami šesti.

Štajerci so v minulih letih v deželi suhe robe doživeli tudi nekatere grenke trenutke, na današnjem obračunu pa je bilo negotovo in izenačeno le v uvodnih dvajsetih minutah.

Po zadnjem izenačenju na tekmi na 8:8 v 18. minuti so v osrednji dvorani v Ribnici zagospodarili izbranci gostujočega trenerja Tomaža Ocvirka in v 22. minuti prvič na dvoboju povedli za tri gole (11:8).

V končnici prvega polčasa so zaigrali še bolj udarno, pred odhodom na veliki odmor pa so dvakrat podvojili svojo prednost (16:10 in 17:11).

Rokometaši iz mesta grofov so v začetku druge polovice tekme Ribničane imeli vseskozi pod nadzorom, kljub nekoliko slabši prestavi v zadnjem delu tekme pa svoje zmage niso ogrozili. Varovanci domačega trenerja Gregorja Cvijića so se jim v končnici približali na tri gole (22:25, 24:27 in 25:28), bližje pa niso mogli.

V domačem moštvu je bil s šestimi zadetki najbolj učinkovit Rok Setnikar, pri Celjanih pa z enim zadetkom man Domen Novak. V naslednjem krogu bodo Ribničani gostovali v Velenju.

Riko Ribnica : Celje Pivovarna Laško 25:28 (11:17)

Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Klarič, Strmljan 1, Horvat, Šolaja, Eskeričić 4, Žagar 2, Knavs, Ranisavljević 2, Miličević 3, B. Nosan 1, Cimerman 1, Pucelj 1, M. Nosan 4, Setnikar 6 (2).

Celje Pivovarna Laško: Strašek, Vujović, Gaberšek, Mazej 3, Dragašević 2, Razgor 2, Marguč 1, Šarac 4, Grošelj 1, Poteko 4, Čepić, Horžen, Mlakar 4, Leban 2, Novak 5 (4), Načinović.

Sedemmetrovke: Riko Ribnica 3 (2), Celje Pivovarna Laško 4 (4).

Izključitve: Riko Ribnica 12, Celje Pivovarna Laško 6 minut.

STA, I. V.