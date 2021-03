Vojna je še tu - našli dve topovski granati in minometno mino

21.3.2021 | 07:35

Še vedno se najdejo nevarni ostanki iz vojne. Previdno z njimi, če jih najdete! (Foto: ilustrativna fotografjia, arhiv DL)

Včeraj popoldne ob 16.40 je pri naselju Bistrica v občin Črnomelj v gozdu občan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije so varno odstranili in na kraju uničili dve topovski granati kalibra 75 mm in ostanek minometne mine kalibra 81 mm, vse italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne.

Na Mirni gorel odpadni material

Sinoči ob 20.47 je v bližini ulice Cesta na Gradec na Mirni gorel kup odpadnega materiala. Gasilci PGD Mirna so pogasili požar na površini okoli deset kvadratnih metrov. Obveščene so bile pristojne službe.

L. M.