Krkaši po obetavnem prvem polčasu klonili v končnici

21.3.2021 | 08:00

Žal so Novomeščani sinoči tekmo na Primorskem izgubili.

Koper - Po kratkem premoru zaradi reprezentančnih aktivnosti so se rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka v 20. krogu Lige NLB včeraj odpravili v Koper, kjer jih je v dvorani Bonifika čakala neugodna ekipa RD Koper, ki v tej sezoni kaže zelo zavidljive rezultate.

Novomeščani so sicer prikazali všečno igro predvsem v prvem polčasu, v drugem pa v končnici popustili in na koncu ostali praznih rok. Zmaga je ostala v Kopru, tekma se je končal s 33:26 (15:13).

Varovanci trenerja Mirka Skoka so imeli za priprave na včerajšnjega gostitelja nekaj več časa kot sicer, v tem obdobju pa so poškodbe zacelili tudi igralci, ki na preteklih tekmah niso bili aktivni.

Krkaši so tekmo začeli zbrano in z veliko mero potrpežljivosti v napadu prihajali do lahkih zadetkov ter Koprčanom v prvem delu prvega polčasa povzročali nemalo težav. Primorci so priključek s Krko ujeli v 20. minuti ( 11:11), potem pa do konca polčasa vsili svojo igro, povedli in na odmor odšli z dvema zadetkoma prednosti ( 15:13). Krkaši so na začetku drugega dela, ko je bila tekma še povsem odprta, delovali zbrano, potem pa so Koprčanom dovolili, da so se razigrali in prednost višali iz minute v minuto. Razlika je bila za Novomeščane, ki se kljub zaostanku niso predali, prevelika, da bi ujeli favorizirane Primorce, ki so na koncu zanesljivo zmagali s sedmimi zadetki prednosti (33:26), ki je bila hkrati tudi najvišja na današnjem srečanju.

Najboljša posameznika na današnjem srečanju sta bila Koprčan Tine Poklar in Krkaš Vladan Lončar, ki sta vknjižila vsak po 9 zadetkov.

Izjave po tekmi:

Uroš Rapotec, trener RD Koper: »Čestital bi gostom za eno lepo predstavo. Mislim, da so vztrajali do konca, se borili in trudili. Mi pa smo odigrali dobro v obrambi, z golmanom na čelu in mislim, da pametno v napadu.«

Trener MRK Krka Mirko Skoko.

Mirko Skoko, trener MRK Krka: »Na prvem mestu bi čestital ekipi Kopra. Absolutno so si zaslužili zmago, saj so danes odigrali zelo dobro tekmo. Določene stvari so spremenili od prejšnje tekme. Danes so zabili s krila, kar v prejšnjih tekmah niso delali in mislim, da so nas v tem segmentu presenetili. Mi smo prvi polčas odigrali dokaj korektno in v drugem se je poznalo to, da nam manjkajo štirje nosilci obrambe.«

Statistika:

RD Koper: Jelovčan, Slatinek Jovičić 6, Dolenc, Žagar 4, Poklar 9, Konjević, Logar, Moljk 1, Smolnik 2, Miminovič, Sanabor, Marič 3, Makuc 1, Kete 3, Breznikar 4, Štavar.

MRK KRKA: Pavlin, Bevec, Avsec Je., Majstorovič 3, Lončar 9, Avsec Ja.3, Irman, Jakše 0, Plut 2, Klemenčič 3, Rašo, Brajer, Radović, Kukman 6, Windischer, Matko.

Sedemmetrovke: Koper 4 (4), Krka 5 (5).

Izključitve: Koper 2, Krka 6 minut.

Rdeči karton: /.

Koprska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Slovenj Gradcu, novomeška pa v Celju.

L. M,, foto MRK Krka

Galerija