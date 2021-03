Gneča, da te kap - iz Mačkovca do mesta skoraj eno uro!

21.3.2021 | 08:45

Na prometnem področju mora Novo mesto še veliko postoriti. (Foto: ilustrativna fotka, arhiv DL)

Krožišče "tabletka" naj bi urejali še do poletja. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - V rubriko Halo, tukaj je bralec Dolenjca nas je nedavno poklical R. K. iz Novega mesta in opozaril na prometno problematiko v Novem mestu, konkretno na zgoščen promet zaradi razširitve krožišča »tabletka« na Andrijaničevi cesti.

Po njegovih izkušnjah je najhujši ob prometnih konicah. Sam se vsakodnevno vozi iz Mačkovca proti centru mesta in zgodi se, da za nekaj kilometrov porabi tudi po kar 53 minut!

»Nevzdržno postane okrog 14. ure pri Krkini tovarni, ko čez prehod za pešce neprestano, po dva, tri ali nekaj več, prihajajo delavci. Takrat vse stoji, kolone so še daljše in res je nevzdržno. Razumem, da zaradi gradnje krožišča prihaja do zastojev, a nekaj bi se gotovo dalo narediti. Pri Krkini tovarni bi morda lahko v 'prometnih konicah' postavili začasen semafor ali pa bi tisto uro tam stal kak policist in urejal promet. Vse bi gotovo potekalo bolj tekoče, zdaj pa je to sramota za Novo mesto in raje ne pomislim, da naj bi to trajalo do poletja, ko se bo krožišče menda dokončno uredilo,« pove bralec Dolenjskega lista.

Bodo odgovorni prisluhnili oz. našli kako drugo rešitev?

L. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni miha No čist tako, ali se tako majhen poseg res potrebuje nekaj mesecev? Menim da se bi dalo to zadevo urediti v dveh tednih. Preglej samo prijavljene komentatorje