Krka cepiva proti covid-19 ne bo delala

21.3.2021 | 10:00

V novomeški Krki se s cepivi trenutno ne ukvarjajo. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Glede na pomanjkanje cepiv proti covid-19 si nekatere države že prizadevajo za samooskrbnost. Marsikdo se sprašuje, ali bi lahko cepiva proizvajali tudi v Sloveniji, saj imamo dve veliki farmacevtski tovarni.

Novartis, katerega del je tudi Lek, v Švici pripravlja proizvodnjo cepiv, v Sloveniji pa tega ne načrtujejo. Kako pa je z novomeško Krko? Kot so povedali na eni od vladnih tiskovnih konferenc, so s Krko v rednih stikih in iščejo različne možnosti, vendar tudi Krka nima namena proizvajati cepiva v Sloveniji, sploh pa je na trgu kar nekaj ozkih grl pri proizvodnji cepiv. Povsod po svetu se namreč spopadajo z velikim pomanjkanjem stekleničk s širokim vratom, v katere polnijo cepivo, predvsem folij, ki zapirajo stekleničke. Proizvodnja je popolnoma razprodana.

Da se s cepivi trenutno ne ukvarjajo, so za Dolenjski list potrdili tudi v Krkini službi za odnose z javnostmi. »Naša osnovna dejavnost sta razvoj in proizvodnja učinkovin in končnih farmacevtskih izdelkov. Imamo pa v svoji paleti vrsto zdravil, ki se uporabljajo kot podporna terapija tudi pri zdravljenju obolelih zaradi koronavirusne okužbe, kot na primer injekcije in tablete deksametazon, paracetamol, pa tudi izdelek brez recepta vitamin D3, ki poveča odpornost proti virusnim okužbam dihal,« pravijo.

Realnih možnosti, da bi v nekem doglednem času v Sloveniji proizvajali cepiva, torej ni.

L. Markelj