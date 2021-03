Brežičani ne bodo imeli majavih zob!

21.3.2021 | 12:00

Skrbite za svojo ustno higieno, da bodo obiski pri zobozdravnikih redkost. (Ilustrativna slika, foto: arhiv DL)

Brežice - V Zdravstvenem domu Brežice pričenjajo z delovanjem ambulante profesionalne ustne higiene. V ambulanto ustne higiene napotujejo izbrani osebni zobozdravniki iz Zdravstvenega doma Brežice.

Ustni higienik se po natančnem pregledu prvenstveno ukvarja s preventivnimi postopki za ohranitev zdravih zob ter obzobnih tkiv. Gre predvsem za motivacijo in inštrukcijo pravilne ustne higiene, odstranjevanje mehkih in trdih zobnih oblog (zobnega kamna), poliranje ter peskanje zob (odstranjevanje zabarvanj), luščenje in glajenje zobnih korenin, pripravo pred posegi pri specialistu parodontologije, pripravo pred zobnoprotetično rehabilitacijo, itd..

Znano je namreč, da ima parodontalno bolezen (najpogosteje v obliki kroničnega vnetja obzobnih tkiv), vsaj v začetni obliki, več kot 90 odstotkov odraslega prebivalstva, kar se najpogosteje kaže kot krvavitev dlesni, odmikanje dlesni (posledično skelenje zob), slab zadah in slab okus, začetna ali napredovala majavost zob, občasne (nespecifične) bolečine. Velikokrat do pojava napredovale stopnje majavosti zob bolezen poteka brez posebnih simptomov. V kolikor se je ne obravnava, vodi v izgubo zob, vpliva pa tudi na sistemsko zdravje, posebej je povezana s sladkorno boleznijo, kot tudi s srčno-žilnimi in drugimi obolenji.

Med pripravništvom brezplačno

Ambulanto profesionalne ustne higiene bo opravljal Matic Gašpirc. V času, ko uradno opravlja program pripravništva, bodo storitve za paciente brezplačne. Obravnaval bo omejeno število pacientov, ki jih bodo v njegovo ambulanto napotili zobozdravniki Zdravstvenega doma Brežice. Ambulanto bo opravljal v stavbi Zdravstvenega doma Brežice (enota zobozdravstva) ter v zunanji zobozdravstveni ambulanti v OŠ Cerklje ob Krki.

Matjaž Strašek, dr. dent. med., vodja zobozdravstvene dejavnosti Zdravstvenega doma Brežice, pove, da se je treba za termin v ambulanti ustnega higienika javiti na tel.: 07 4991 441 v dopoldanskem času med 7. uro in 10. uro ali na mail: ord.strasek@zd-brezice.si in sporočili vam bodo termin.

»Verjamemo, da boste z rednim obiskovanjem veliko prispevali k ustnemu in splošnemu zdravju,« še doda Strašek.

L. M.