Slab trend z okužbami se nadaljuje. Pri nas včeraj največ v Brežicah - 15

21.3.2021 | 11:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

V soboto so v Sloveniji opravili 2849 PCR testov in potrdili 516 okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki vlade in covid sledilnika. V bolnišnicah se je zdravilo 473 bolnikov, od tega 93 na intenzivni negi. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je naraslo na 813. Umrlo je pet covidnih bolnikov.

Delež pozitivnih testov je znašal 18,1 odstotka. Iz bolnišnic so odpustili 19 oseb, hospitaliziranih pa je bilo 473 oziroma 15 več kot v petek. Število bolnikov na intenzivni negi je naraslo za pet.

Sedemdnevno povprečje novopotrjenih okužb, ki je v petek po več kot mesecu dni zopet preseglo številko 800, je glede na dan prej še naraslo in doseglo število 813. 14-dnevna incidenca okužb je po podatkih vlade narasla za sedem na 493. Po podatkih covid sledilnika je število aktivnih primerov okužb naraslo na 10.554.

Glede na podatke, ki jih izvajalci cepljenja sporočajo v Elektronskih register cepljenih oseb, je bilo do vključno sobote s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 186.170 ljudi, z dvema pa 104.042.

Izstopajo Brežice s 15 okužbami včeraj

Im kako je bilo včeraj s potrjenimi okužbami s covid-19 v našem koncu? Največ so jih zabeležeili v občini Brežice - 15, sledijo pa občine: Kočevje in Trebnje (s po 4), Novo mesto, Krško in Sevnia (s po 3), Ribnica (2) ter z eno okužbo Šmarješke Toplice, Straža, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Kostel, Radeče in Bistrica ob Sotli.

V SB Novo mesto je danes po podatkih covid sledilnika 28 hospitaliziranih covid-bolnikov, na akutnem oddelku jih je 20, na intenzivni terapiji 8, sprejeli so enega in ravno tako odpustili enega bolnika.

L. M.