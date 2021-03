V Klevevžu sadijo hruške

21.3.2021 | 13:00

Nejc Rumpret s sadikami.

Klevevž - Na 33 hektarjih zemljišč v Klevevžu v šmarješki občini, ki so v lasti Kmetije Karlovček z Vrha pri Šentjerneju, so do zdaj rasla pretežno jabolka in vinska trta, od nedavnega pa bodo pridelovali tudi hruške.

Obnovili so namreč star nasad jabolk, ki so ga pravzaprav nadomestili z viljamovkami. Sadjarsko-vinogradniška kmetija, ki je znana zlasti po pridelavi jabolk, breskev in grozdja, bo namreč ponudbo obogatila še s hruškami.

Sajenje hrušk viljamovk poteka strojna, a brez človeške roke ne gre.

Kot pove mladi prevzemnik kmetije Nejc Rumpret, so sadike zanje dobili iz Avstrije oziroma iz Evrope. Sajenje poteka strojno, a brez človeške roke kljub vsemu ne gre. Pridni delavci so na koncu vsako sadiko še popravili in dobro pritrdili v lepo pripravljeno in spočito zemljo. Rumpretovi računajo, da bodo viljamovke, ki jih bodo to pomlad v Klevevžu zasadili na treh hektarjih, prvič obrodile čez tri leta. Hruške bodo ponudili v prodajo – doma v Vrhu pri Šentjerneju imajo tudi trgovinico – sicer pa bodo iz njih delali tudi sok.

Sedaj ponujajo že jabolčnega, breskovega, korenčkovega, grozdnega … Kot pove gospodar Nejc Rumpret, bodo v prihodnje obnovili še nekaj nasadov v Klevevžu: še letos tistega z namiznim grozdjem, prihodnje leto pa z jabolki.

Besedilo in foto: L. Markelj

