Peticija za ohranitev novomeškega parka

21.3.2021 | 18:05

Nekdanji mestni park na območju današnjega Novega trga. V ozadju stavba današnje občine na Seidlovi cesti 1. (Fotografija iz arhiva Dolenjskega muzeja Novo mesto)

Novo mesto - Novomeški občinski svet je na zadnji seji obravnaval dopolnjeni osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg in ga v prvem branju sprejel. Med rešitvami, zapisanimi v odloku, je tako občinski svet kot tudi javnost najbolj nesoglasna v delu, ki obravnava načrt za gradnjo novega stanovanjsko-poslovnega objekta na mestu, kjer je prej stala stavba tako imenovane nove občine, kjer je zdaj makadamsko parkirišče na območju med Kulturnim centrom Janeza Trdine in stavbo občine na Seidlovi 1.

V osnutku odloka je načrtovana stavba sicer precej manjša, kot je bilo sprva predvideno, a se porajajo pomisleki, ali morda ne bi bilo bolje, če tega območja sploh ne bi namenili gradnji, pač pa bi na njem ponovno uredili mestni park, ki je tam nekoč že bil.

Tak pa bi bil pogled na območje med Kulturnim centrom Janeza Trdine in stavbo današnje občine na Seidlovi cesti 1.

Za tako rešitev se zavzema več civilnodružbenih organizacij in posameznikov, med drugim tudi Društvo arhitektov Dolenjske in Društvo Novo mesto, ki vabi zainteresirano javnost, ki se ne strinja s pozidavo edinega mestnega parka ob Kulturnem centru Janeza Trdine na novomeškem Novem trgu, da s podpisom spletne peticije zahteva od Mestne občine Novo mesto spremembo prostorskega akta, ki je do konca letošnjega marca v javni razgrnitvi, ter da občina ponovno odkupi zemljišča na območju današnjega makadamskega parkirišča in severnega dela parka za potrebe revitalizacije obstoječih parkovnih površin. Podpisovanje peticije traja od srede, 17. marca do vključno petka, 26. marca .

"V Društvu Novo mesto smo prepričani, da naša skupna akcija ni prepozna, vsekakor se ne strinjamo, da ni mogoče ničesar več storiti in tudi ne drži morebitni očitek Mestne občine Novo mesto, da smo bili do sedaj pasivni. Društvo Novo mesto že od leta 2006 pozorno spremlja nesrečni projekt in opozarja Mestno občino Novo mesto o neustreznem vrednotenju tega dela mesta in nesmiselnosti pozidave na račun parka. Tudi ne bi bilo prvič, da bi Mestna občina Novo mesto odkupila že za gradnjo prodana zemljišča, kar je lep dokaz, da je gradnja na tej lokaciji tudi s programsko-investicijskega vidika izredno težavna in sporna," meni predsednik društva Novo mesto Tomaž Golob.

I. Vidmar

Komentarji (1) 1h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni miha Pa zakaj mislijo uničit edini mestni park? Jaz bi ga še povečal. Tam ko je bila tista bajta ki so jo podrli bi zasadil drevesa pa grmovnice. Na tem mestu bivanje ne bo prijetno, ker je preveč prometa, komu to ni jasno? Kar se tiče poslovnih objektov, jih je zadosti praznih. Najprej naj se ti zapolnijo, potem naj se razmišlja o novih poslovnih stavbah. Sicer pa tudi parkirišč ni zadosti, tako da ....