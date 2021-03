Z avtom prebil oporni zid, podrl ciprese in pristal na dvorišču

21.3.2021 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 16.42 je v naselju Škrjanče v občini Novo mesto voznik z osebnim vozilom prebil oporni zid, podrl ciprese in se ustavil na dvorišču pred stanovanjskim objektom. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto dogodka, odklopili akumulator, odstranili drevesa, poškodovano vozilo postavili na vozilo avtovleke, posuli z vpojnim sredstvom oljni madež ter očistili dvorišče in cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so voznika pregledali na kraju.

Ročno bombo so že uničili

Danes popoldne ob 14.42 je pri naselju Cerovec v občini Dolenjske Toplice občanka našla neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko-Ljubljanske regije so v prisotnosti policije na kraju najdbe nadzorovano uničili ročno bombo angleške izdelave in deset kosov pehotnega streliva, ostanek iz obdobja II. svetovne vojne. Obveščene so bile pristojne službe.

Obolelega prepeljali iz Brežic v Ljubljano

Danes ob 9.49 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljala obolelo osebo iz Splošne bolnišnice Brežice v UKC Ljubljana.

Na treh hektarih gorela trava, podrast, drevje…

Popoldne ob 16.21 je v gozdu pri naselju Stranska vas v občini Novo mesto gorelo drevje, listje, trava in podrast na površini okoli treh hektarjev. Požar so pričeli gasiti krajani, dokončno pa so ga omejili in pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas pri Novem mestu.

Gorela suha trava in podrast

Popoldne ob 13.54 sta pri kraju Žadovinek v občini Krško na več lokacijah goreli suha trava in podrast. Gasilci iz PGE Krško in PGD Leskovec pri Krškem so požare na skupni površini okoli enega hektarja pogasili.

Požar v Volčjih njivah

Ob 18.17 so zaradi požara na objektu v kraju Debenec v občini Mirna sprožili sireno sistema javnega alarmiranja v kraju Volčje njive.

L. M.